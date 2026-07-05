1461 FIGHT CLUB’ÜN YENİ SALONUNDA İLK KUŞAK SINAVI COŞKUSU

SİYAHKUŞAK (Özel)

Çukurçayır’da hizmete açılan yeni spor salonunda gerçekleştirilen 2026 yılı 2. Dönem Kuşak Sınavı, yoğun katılımla gerçekleşti. Açılış töreni, milli sporcuların gösterileri ve kuşak takdimleriyle unutulmaz anlara sahne oldu.

Trabzon’da karate camiası anlamlı bir organizasyonda bir araya geldi. 1461 Fight Club’ün Çukurçayır Mahallesi’nde hizmete açılan Gönül Şahin Şişko ve Sinem Binler hocaların yönetimindeki yeni karate salonu, düzenlenen törenle kapılarını sporculara açtı. Aynı gün gerçekleştirilen 2026 yılı 2. Dönem Kuşak Sınavı ise sporcuların heyecanına ve ailelerin gururuna sahne oldu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılış programına Trabzon Karate İl Temsilcisi Ali Cora, Çarşıbaşı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Şahin, karate hakemleri, antrenörler, sporcu velileri ve çok sayıda davetli katıldı. Karate camiasının önemli isimlerini bir araya getiren organizasyon, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği anlamlı bir buluşma oldu.

Program açılış konuşmalarıyla başladı

Yapılan konuşmalarda, yeni spor salonunun Trabzon karate camiasına önemli katkılar sağlayacağı, çocukların ve gençlerin güvenli, modern ve donanımlı bir ortamda spor yapma imkânına kavuşmasının büyük bir kazanım olduğu ifade edildi.

Konuşmaların ardından yeni salonun açılış kurdelesi, Trabzon Karate İl Temsilcisi Ali Cora tarafından kesildi. Protokol üyeleri ve davetliler daha sonra salonu gezerek tesis hakkında bilgi aldı ve sporcularla yakından ilgilendi.

Açılış töreninin ardından 2026 yılı 2. Dönem Kuşak Sınavı başladı

Uzun süredir bu sınava hazırlanan sporcular, antrenörleri gözetiminde teknik bilgi ve becerilerini sergileyerek bir üst kuşağa yükselebilmek için performanslarını ortaya koydu. Sınav boyunca sporcuların disiplinli çalışmaları ve özgüvenleri ailelerinden tam not aldı.

Kuşak sınavı öncesinde milli sporcular tarafından gerçekleştirilen kata ve kumite gösterileri ise programın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Karate sporunun estetik, disiplin ve mücadele ruhunu yansıtan gösteriler, davetliler tarafından büyük beğeniyle izlendi ve uzun süre alkışlandı.

Bir üst kuşağa terfi eden sporculara yeni kuşakları takdim edildi

Sınav sonunda başarılı olarak bir üst kuşağa terfi etmeye hak kazanan sporcuların yeni kuşakları, Trabzon Karate İl Temsilcisi Ali Cora, Çarşıbaşı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Şahin ile programa katılan hakem ve antrenörler tarafından takdim edildi. Sporcuların yaşadığı mutluluk kadar ailelerinin gururu da görülmeye değerdi.

Programın sonunda davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Samimi sohbetlerin yaşandığı organizasyon, sporcular, aileleri, antrenörler ve protokol üyelerinin birlikte çektirdiği toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Gençler spor kültürüyle yetişecek, fair-play anlayışı benimsenecek

Kulüp antrenörleri Gönül Şahin Şişko, yeni salonun yalnızca antrenman yapılan bir tesis olmayacağını, aynı zamanda çocukların ve gençlerin spor kültürüyle yetişeceği, dostluk, saygı, disiplin ve fair-play anlayışını benimseyeceği bir eğitim merkezi olacağını ifade etti. Yeni salonda milli sporcular yetiştirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirten antrenörler, açılış törenine katılarak kendilerini yalnız bırakmayan tüm protokol üyelerine, hakemlere, antrenörlere, velilere ve misafirlere teşekkür etti.

Yeni spor salonunun Trabzon karate camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan katılımcılar ise, bu tür yatırımların çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek emeği geçen herkesi tebrik etti.