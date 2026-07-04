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Muaythai 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu Ankara’da Tamamlandı

Muaythai 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu Ankara’da Tamamlandı
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MUAYTHAI 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSU ANKARA’DA TAMAMLANDI

Muhammet K. GÜLŞENSİYAHKUŞAK

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından 2026 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu, Ankara’da başarıyla tamamlandı.

Beş gün süren eğitim programında 36 kursiyer teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından sınava girerken, başarılı olan adaylar Muaythai camiasına yardımcı antrenör olarak kazandırılacak.

Muaythai 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu Ankara’da Başarıyla Sona Erdi

Türkiye Muaythai Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlediği 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu, 29 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara Sincan Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen 36 kursiyerin katıldığı eğitim programı, beş gün boyunca yoğun teorik ve uygulamalı derslerle devam etti. Aday antrenörlere Muaythai branşının temel teknikleri, antrenman planlaması, sporcu gelişimi, müsabaka kuralları, antrenörlük ilkeleri ve saha uygulamalarına ilişkin kapsamlı eğitim verildi.

Teorik Ve Uygulama Sınavları Gerçekleştirildi

Eğitim programı, 3 Temmuz 2026 tarihinde yapılan teorik ve uygulama sınavlarıyla tamamlandı. Sınavların ardından kurs başarıyla sona ererken, değerlendirme sonucunda başarılı olan kursiyerler Muaythai branşında 1. Kademe Yardımcı Antrenör unvanı almaya hak kazanacak.

Federasyon yetkilileri, eğitim süreci boyunca gösterdikleri disiplin, özveri ve gayret nedeniyle tüm kursiyerleri tebrik ederek, başarılı olan adaylara antrenörlük kariyerlerinde başarı dileklerini iletti.

Nitelikli Antrenör Sayısı Artırılmaya Devam Ediyor

Türkiye Muaythai Federasyonu, ülke genelinde Muaythai sporunun gelişimini desteklemek, sporun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak ve nitelikli antrenör sayısını artırmak amacıyla eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Federasyonun 2026 faaliyet programı kapsamında düzenlenen antrenör eğitimlerinin önümüzdeki dönemde de farklı illerde devam edeceği belirtilirken, bu organizasyonların Türk Muaythai’sinin geleceğine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

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