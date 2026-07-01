Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ve Spor Eğitim Dairesi Tarafından 4. Kademe Aikido Antrenör Yetiştirme Kursu Açılıyor

TÜRKİYE WUSHU KUNG FU FEDERASYONU VE SPOR EĞİTİM DAİRESİ TARAFINDAN 4. KADEME AIKIDO ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU AÇILIYOR

Haber Merkezi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından açılan 4. Kademe Aikido Antrenör Yetiştirme Kursu, 27 Temmuz – 04 Ağustos 2026 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ve Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı iş birliğinde düzenlenecek 4. Kademe Aikido Antrenör Yetiştirme Kursu, antrenör eğitimine önemli katkı sağlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından açılan, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından organize edilen 4. Kademe Aikido Antrenör Yetiştirme Kursu, 27 Temmuz – 04 Ağustos 2026 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin farklı illerinden katılımın beklendiği kursta, Aikido branşında görev yapan antrenörlerin teknik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Eğitim programı kapsamında katılımcılara Aikido’nun teknik yapısı, antrenman planlaması, öğretim yöntemleri ve branşa ilişkin güncel uygulamalar aktarılacak. Eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan adaylar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 4. Kademe Aikido Antrenörlük Belgesi almaya hak kazanacak. Kursun, Türkiye’de Aikido sporunun gelişimine ve nitelikli antrenör sayısının artırılmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Aikido Başkanı Tanser Kılıç, antrenör eğitimlerinin branşın gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, düzenlenen 4. Kademe Aikido Antrenör Yetiştirme Kursu’nun Aikido camiasına önemli katkılar sunacağını ifade etti.