AZERBAYCAN ÇITA YÜKSELTTİ: UFC FIGHT NIGHT BAKÜ’DE FIZIEV’DEN TARİHİ ZAFER

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

UFC Fight Night, Bu Sefer Bakü’de Sahne Aldı. Ana Maçta Rafael Fiziev vs. Manuel Torres’ Karşı Galip Geldi.

Ulusal Jimnastik Arenası’nda düzenlenen dövüş gecesinde Azerbaycanlı karma dövüş sanatçısı Rafael Fiziev’in unutulmaz performansına sahne oldu. Fiziev, Meksikalı rakibi Manuel Torres’i ikinci rauntta nakavt ederek ev sahibi taraftarlara büyük çoşku yaşattı.

Maçın başından itibaren kontrolü elinde tutan Fiziev, agresif bir başlangıç yaparak erken bir yere indirme hamlesi gerçekleştirdi. Ayakta devam eden mücadelede ise isabetli yumrukları ve sürekli baskısıyla üstünlüğünü korudu. İkinci rauntta Torres’i yere seren temiz bir vuruşun ardından gelen yumruk serisiyle hakem maçı durdurdu ve zaferi ilan etti.

Bu sonuçla Fiziev, UFC’deki sekizinci galibiyetini elde ederek kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.

Ana kartta Azerbaycanlı Dövüşçülerden Güçlü Performans

Tahir Abdullayev, Brezilyalı Jefferson Nascimento’yu mağlup etti.

Farman Hasanov, Amerikalı Eric Nolan karşısında galip geldi.

Hafif sıklet temsilcisi Nazim Sadykhov ise Brezilyalı Matheus Camilo’ya yenildi.

Azerbaycan Çıta Yükseltti

UFC’nin Azerbaycan’daki etkinlikleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bakü Şehir Pisti İşletme Şirketi arasında yapılan uzun vadeli iş birliği anlaşmasının bir parçası olarak düzenleniyor.

Geçen yıl Haziran ayında Bakü Kristal Salonu’nda gerçekleştirilen ilk etkinlikte 14.000’den fazla hayran tribünleri doldurmuştu. Bu yeni organizasyon ise Azerbaycan’ın MMA dünyasındaki yükselen rolünü pekiştirdi.

Rafael Fiziev’in nakavtla kazandığı bu tarihi zafer, hem Azerbaycanlı sporcuların gücünü dünyaya gösterdi hem de UFC’nin Kafkasya’daki etkisini artırdı. Bakü’deki atmosfer, MMA tarihine unutulmaz bir gece olarak geçti.