TKF’den Türk Sporunda Bir İlk: Üniversite Güvencesinde Eğitsel Antrenörlük Programı Başlıyor…

Türkiye Karate Federasyonu’ndan Türk Sporunda Bir İlk:

ÜNİVERSİTE GÜVENCESİNDE EĞİTSEL ANTRENÖRLÜK PROGRAMI BAŞLIYOR…

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Türkiye Karate Federasyonu ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Türkiye’de ilk kez üniversite güvencesinde “Karate Antrenörleri İçin Eğitsel Antrenörlük ve Pedagojik Yeterlik Eğitim Programı” hayata geçiriliyor.

Akademik temelli eğitim modeli, antrenörlerin pedagojik ve mesleki yeterliliklerini güçlendirmeyi hedeflerken Türk sporuna örnek olacak yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Türkiye Karate Federasyonu (TKF), antrenör eğitiminde bilimsel yaklaşımı esas alan tarihi bir projeyi hayata geçiriyor. Türkiye Karate Federasyonu ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM) arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, Türkiye’de ilk kez üniversite güvencesinde ve akademik altyapıyla yürütülecek “Karate Antrenörleri İçin Eğitsel Antrenörlük ve Pedagojik Yeterlik Eğitim Programı” uygulanacak.

Manisa’da gerçekleştirilen imza töreni, Türk sporunda antrenör eğitimine yeni bir vizyon kazandıracak önemli bir adım olarak değerlendirildi. Proje, yalnızca karate branşına değil, diğer spor federasyonlarına da örnek olabilecek sürdürülebilir bir eğitim modeli oluşturmayı hedefliyor.

Geniş Katılımlı İmza Töreni

Protokol törenine; Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cenk Yoldaş, Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili Ali Sarıaydın, Asbaşkan Hayrettin Hamurcu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mucip Uludağ ve Erol Kutlu, Genel Sekreter Hacı Beşabadem, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü, Dünya Karate Federasyonu (WKF) ve Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Güzel Gürbüz ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş katıldı.

Akademik Temelli Pedagojik Eğitim Verilecek

Program kapsamında, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin eğitim bilimleri alanındaki akademik birikimi ve uzman öğretim elemanlarının katkısıyla antrenörlerin eğitim bilimleri temelli mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Katılımcılar; gelişim psikolojisi, öğretim ilke ve yöntemleri, öğretimin planlanması, sınıf ve eğitim yönetimi ile ölçme ve değerlendirme gibi temel eğitim bilimleri alanlarında kapsamlı eğitim alacak.

Toplam beş modülden oluşan eğitim programı, yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerin birlikte uygulanacağı hibrit sistemle gerçekleştirilecek. Üniversite tarafından hazırlanan içerikler sayesinde antrenörlerin bilimsel yaklaşımı benimseyen, etik değerlere bağlı ve pedagojik yeterliliği güçlü eğitimciler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Başkan Taşdemir: “Türk Sporunun Geleceğine Yatırım Yapıyoruz”

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, iş birliğinin yalnızca karate camiası için değil, Türk sporunun geleceği açısından da büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Karate Federasyonu olarak antrenör eğitiminde yeni bir dönemi başlatıyoruz. Ülkemizde ilk kez üniversite güvencesinde ve akademik temeller üzerine inşa edilen bu eğitim programını hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Günümüz sporunda başarılı bir antrenör olmanın yolu yalnızca teknik bilgiye sahip olmaktan değil; eğitim bilimlerini bilen, pedagojik donanıma sahip, iletişim becerileri güçlü ve sporcunun bütüncül gelişimini destekleyen bir anlayıştan geçmektedir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde antrenörlerimizin mesleki gelişimine bilimsel bir perspektif kazandırırken, diğer spor federasyonlarına da örnek olabilecek sürdürülebilir bir model ortaya koyuyoruz. Türk sporunun geleceğine yatırım niteliğindeki bu projeye katkı sunan tüm akademisyenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Türk Sporunda Yeni Bir Dönem Başlıyor

Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan proje ile akademik temelli antrenör eğitiminin standartlarının yükseltilmesi, farklı spor branşlarında uygulanabilecek sürdürülebilir modellerin geliştirilmesi ve üniversite-federasyon iş birliklerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye Karate Federasyonu ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında hayata geçirilen bu örnek iş birliği, spor eğitiminde kalite odaklı dönüşüme katkı sağlayarak geleceğin antrenörlerinin bilimsel temeller üzerinde yetişmesine öncülük edecek.

Kaynak: TKF