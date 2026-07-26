FEDAKÂRLIĞIN VE AZMİN SİMGESİ EDA ERÇİN DÜNYA ARENASINDA TÜRKİYE’Yİ GURURLANDIRIYOR

Haber Merkezi

Adana Genç Kaplan Spor Kulübü sporcusu Eda Erçin, 2024 yılında Tayland’da düzenlenen Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası’nda dünya ikincisi olduktan sonra, 2026 yılında Malezya’da gerçekleştirilen IFMA Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası’nda 45 kilogram kategorisinde bir kez daha dünya ikinciliği elde etti.

Başarılı sporcunun bu önemli yolculuğunda, kanser tedavisi gören babasının yaşadığı zorlu sürece rağmen antrenörü Mehmet YÜKSEKYAYLA’nın gösterdiği büyük fedakârlık dikkat çekiyor.

Fedakârlığın Ve Mücadelenin Adı: Eda Erçin

Türk Muaythai’sinin gelecek vadeden sporcularından Eda Erçin, uluslararası organizasyonlarda kazandığı derecelerle Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor. Adana Genç Kaplan Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren milli sporcu, kısa süre içerisinde gençler kategorisinden elitler kategorisine yükselerek dünya çapında önemli başarılara imza attı.

Henüz genç yaşta elde ettiği derecelerle adından söz ettiren Eda Erçin, azmi, disiplini ve mücadeleci kimliğiyle Türk sporunun örnek isimleri arasında gösteriliyor.

Tayland’da Başlayan Dünya Başarısı

Eda Erçin, 2024 yılında Tayland’da düzenlenen Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası’nda üstün performans sergileyerek dünya ikinciliği elde etti. Uluslararası arenada kazandığı bu önemli derece, genç sporcunun gelecekte çok daha büyük başarılara ulaşacağının sinyallerini verdi.

Şampiyonanın ardından çalışmalarına ara vermeden devam eden milli sporcu, hedefini elitler kategorisinde de dünya kürsüsüne çıkmak olarak belirledi.

Malezya’da Elitler Kategorisinde Dünya İkinciliği

2026 yılında Malezya’da gerçekleştirilen IFMA Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası’nda 45 kilogram kadınlar kategorisinde mücadele eden Eda Erçin, dünyanın en başarılı sporcularıyla karşı karşıya geldi.

Turnuva boyunca ortaya koyduğu başarılı performansla finale yükselen milli sporcu, final müsabakasının ardından gümüş madalyanın sahibi oldu. Böylece Eda Erçin, gençler kategorisindeki dünya ikinciliğinin ardından elit büyükler kategorisinde de dünya ikincisi olarak Türkiye’ye bir kez daha büyük gurur yaşattı.

Bu sonuçla birlikte başarılı sporcu, Türk Muaythai’sinin uluslararası alandaki yükselişine önemli katkı sağladı.

Başarının Arkasında Büyük Bir Fedakârlık Var

Eda Erçin’in elde ettiği başarıların ardında yalnızca yoğun antrenman programı ve disiplinli çalışması değil, aynı zamanda örnek bir fedakârlık hikâyesi de bulunuyor.

Başarılı sporcunun babasının kanser tedavisi görmesi nedeniyle aile önemli ekonomik zorluklarla mücadele ediyor. Bu süreçte sporcusunu hiçbir zaman yalnız bırakmayan Adana Genç Kaplan Spor Kulübü Antrenörü Mehmet YÜKSEKYAYLA, Eda Erçin’in antrenman, kamp, ulaşım, müsabaka ve diğer sportif ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü kendi imkânlarıyla karşılıyor.

Sporcusunun yalnızca teknik gelişimiyle değil, yaşam koşullarıyla da yakından ilgilenen Mehmet YÜKSEKYAYLA’nın bu yaklaşımı, spor camiasında takdir topluyor. Gösterdiği özveri sayesinde Eda Erçin, yaşadığı tüm zorluklara rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdürerek dünya kürsüsünde yer almaya devam ediyor.

Azim, Emek Ve İnancın Başarıya Dönüşen Hikâyesi

Eda Erçin’in başarı hikâyesi, sporun yalnızca madalya kazanmak olmadığını, aynı zamanda dayanışma, emek ve fedakârlıkla büyüyen bir yolculuk olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Genç yaşına rağmen iki farklı dünya şampiyonasında elde ettiği dünya ikincilikleriyle dikkat çeken milli sporcu, gelecekte dünya şampiyonluğu hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenörü Mehmet YÜKSEKYAYLA’nın rehberliğinde hazırlıklarına devam eden Eda Erçin’in, önümüzdeki yıllarda uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek ay-yıldızlı bayrağı dünyanın en üst kürsüsünde dalgalandırması hedefleniyor.

Türk sporuna ilham veren bu başarı öyküsü, imkânsızlıkların inanç ve fedakârlık karşısında aşılabileceğinin en güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Adana Genç Kaplan Spor Kulübü