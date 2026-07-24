SPOR TOTO MUAYTHAI SÜPER LİGİ 2. AYAK HEYECANI HATAY’DA BAŞLADI

Haber: Muhammet K GÜLŞEN

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu tarafından Hatay Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. Ayak Turnuvası öncesinde basın toplantısı ve Face to Face programı gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en başarılı muaythai sporcularının mücadele edeceği organizasyon, 24 Temmuz Cuma günü İskenderun Anıt Meydanı’nda başlayacak ve Sports TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Spor Toto Muaythai Süper Ligi Hatay’da Dövüş Sporlarının Nabzını Tutacak

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu tarafından, Hatay Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda organize edilen Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. Ayak Turnuvası öncesinde Hatay’da basın toplantısı ile Face to Face programı düzenlendi.

Hatay’ın Anavatana Katılışı’nın 87. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, hem sportif hem de tarihi anlamıyla dikkat çekti. Türkiye’nin elit muaythai sporcularını bir araya getirecek turnuva öncesinde protokol üyeleri organizasyonun önemine vurgu yaptı.

Hatay’da Anlamlı Organizasyon

Basın toplantısında konuşan Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Hatay’ın Anavatana Katılışı’nın 87. yıl dönümünde böylesine önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Bebek, organizasyona katılan tüm sporculara başarı dileklerini iletti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir ise Belediye Başkanı Mehmet Öntürk adına yaptığı konuşmada, Hatay’ın böylesine prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu ifade etti. Kandemir, kente gelen sporcu, antrenör ve misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirterek Hatay’ın misafirperverliğini en güzel şekilde göstereceklerini söyledi.

Başkan Hasan Yıldız’dan Destek Verenlere Teşekkür

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, memleketi Hatay’da Spor Toto Muaythai Süper Ligi’nin ikinci ayağını düzenlemekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yıldız, Türkiye’nin en başarılı muaythai sporcularının mücadele edeceği organizasyonun Hatay’ın Anavatana Katılışı’nın 87. yıl dönümünde gerçekleştirilmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirterek organizasyona destek veren Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Valilikten Spora Tam Destek

Hatay Vali Yardımcısı Alpaslan Sözen ise konuşmasında sporun; dostluğu, kardeşliği ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti.

Sözen, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağladığını ifade ederken, Hatay Valiliği olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Müsabakalar 24 Temmuz’da Başlıyor

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. Ayak Turnuvası müsabakaları 24 Temmuz 2026 Cuma günü İskenderun Anıt Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin dört bir yanından başarılı sporcuların ringe çıkacağı organizasyon, Sports TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Turnuvanın, hem sporseverler hem de muaythai camiası tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu

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