HALDUN ALAGAŞ’IN ADI DENİZLİ’DE GELECEĞİN ŞAMPİYONLARIYLA YAŞATILIYOR

Vasfi Aşçı

4. Uluslararası Haldun Alagaş Karate Turnuvası, 19-20 Eylül’de Denizli’de gerçekleştirilecek. Denizlili karate antrenörü Zekai Doruk’un öncülüğünde düzenlenen organizasyonun koordinasyonunu Dünya ve Avrupa Hakemi Hazım Özdemir büyük bir titizlikle yürütüyor.

Haber: Vasfi Aşçı

Türk karatesinin unutulmaz isimlerinden, İzmitli Haldun Alagaş’ın adını yaşatmak amacıyla düzenlenen 4. Uluslararası Haldun Alagaş Karate Turnuvası, 19-20 Eylül 2026 tarihlerinde Denizli’de gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin farklı illerinden ve dünyanın çeşitli bölgelerinden sporcuların katılması beklenen turnuva, iki gün boyunca karate heyecanını Denizli’ye taşıyacak. Organizasyon, genç sporcuların mücadelelerinin yanı sıra Türk karatesinin önemli değerlerinden biri olan Haldun Alagaş’ın ismini gelecek nesillere aktarması açısından da ayrı bir önem taşıyor.

DENİZLİ’DEN GELEN ANLAMLI ÖNCÜLÜK

Turnuvanın öncülüğünü Denizlili karate antrenörü Zekai Doruk yapıyor. Doruk’un girişimleriyle geleneksel hale getirilen organizasyon, her yıl Haldun Alagaş’ın Türk karatesine bıraktığı izleri yeni nesillerle buluşturmayı hedefliyor.

İzmit doğumlu Haldun Alagaş’ın adını Denizli’de yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen turnuva, farklı şehirlerden karate camiasının aynı çatı altında buluşmasına da vesile olacak.

ORGANİZASYON HAZIM ÖZDEMİR’E EMANET

Uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek turnuvanın organizasyon çalışmalarını ise Dünya ve Avrupa Hakemi, Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hazım Özdemir büyük bir titizlikle yürütüyor.

Hakemlikteki deneyimini organizasyon çalışmalarına da yansıtan Özdemir, turnuvanın sorunsuz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için ekip çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

BASIN ÇALIŞMALARINI VASFI AŞÇI YÜRÜTÜYOR

Organizasyonun basın ve medya çalışmalarını ise Türkiye Karate Federasyonu Basın Kurulu Üyesi ve Kocaeli Basın Sorumlusu Vasfi Aşçı yürütüyor.

Turnuvanın kamuoyuna doğru ve etkili şekilde aktarılması, sporcuların ve organizasyonun görünürlüğünün artırılması amacıyla basın çalışmaları turnuva öncesinden başlayarak organizasyon boyunca sürdürülecek.

EFSANENİN ADI, GELECEĞİN ŞAMPİYONLARINDA YAŞAYACAK

Karate sporuna yıllarca hizmet eden ve Türk karatesinde unutulmaz izler bırakan Haldun Alagaş’ın adına düzenlenen turnuva, yalnızca bir müsabaka organizasyonu değil, aynı zamanda bir vefa buluşması niteliği taşıyor.

Genç sporcular Denizli’de tatamiye çıkarken madalya için mücadele edecek, ancak turnuvadan kazanacakları en önemli değerlerden biri de tecrübe olacak.

Disiplin, saygı, sabır ve mücadeleyi merkezine alan karate sporunun genç nesillere aktarılması açısından da önemli bir organizasyon olan turnuva, geçmişin efsanesi Haldun Alagaş ile geleceğin şampiyonları arasında anlamlı bir köprü kuracak.

DENİZLİ’DE İKİ GÜN KARATE HEYECANI

19-20 Eylül tarihlerinde Denizli’de gerçekleştirilecek 4. Uluslararası Haldun Alagaş Karate Turnuvası’nda tatamiye çıkacak sporcular, şampiyonluk için mücadele ederken Türk karatesinin önemli bir isminin mirasını da yaşatacak.

Zekai Doruk’un öncülüğünde, Hazım Özdemir’in titiz organizasyon çalışmaları ve Vasfi Aşçı’nın basın koordinasyonuyla hazırlanan turnuva, Haldun Alagaş’ın adını gelecek nesillere taşıyan önemli bir karate buluşması olmaya hazırlanıyor.

4. ULUSLARARASI HALDUN ALAGAŞ KARATE TURNUVASI

📅 19-20 Eylül 2026

📍 Denizli

🥋 Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden sporcular