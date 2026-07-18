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BOŞ ELİN SANATI: KARATE-DO Boş Elin Sanatı: Karate-Do’nun Derin Dünyasına Yolculuk Karate-Do iki Japonca kelimeden meydana gelir. Kara-boş, silahsız veya geniş anlamda kainatı anlatır. Te-el, Do-takip edilmesi gereken tarikat yolu, ahlak anlamına gelir.
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Türkiye Şampiyonu Alara Akbaş Dünya Şampiyonası Yolunda Türkiye’nin Umudu Oldu

Türkiye Şampiyonu Alara Akbaş Dünya Şampiyonası Yolunda Türkiye’nin Umudu Oldu
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TÜRKİYE ŞAMPİYONU ALARA AKBAŞ DÜNYA ŞAMPİYONASI YOLUNDA TÜRKİYE’NİN UMUDU OLDU

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Samsun’da düzenlenen Azerbaycan–Türkiye Dostluk Grubu Spor Toto Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda Genç Bayanlar 59 kilo kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Alara Akbaş, şimdi Polonya’da gerçekleştirilecek Dünya Karate Şampiyonası’nda ay-yıldızlı formayla mücadele etmeye hazırlanıyor.

Türk karatesinin gelecek vadeden isimlerinden Alara Akbaş, Samsun'da düzenlenen Azerbaycan–Türkiye Dostluk Grubu Spor Toto Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Genç Bayanlar 59 kilogram kategorisinde zirve

Alara Akbaş, Samsun’da düzenlenen Azerbaycan–Türkiye Dostluk Grubu Spor Toto Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda Genç Bayanlar 59 kilogram kategorisinde zirve gördü.

Genç sporcunun başarısı, yalnızca kazandığı altın madalya ile değil, yılların emeği ve azmiyle de dikkat çekiyor.

Türkiye Şampiyonu Alara Akbaş Dünya Sahnesine Hazırlanıyor

Türk karatesinin gelecek vadeden isimlerinden Alara Akbaş, Samsun’da düzenlenen Azerbaycan–Türkiye Dostluk Grubu Spor Toto Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda Genç Bayanlar 59 kilogram kategorisinde zirveye çıkarak Türkiye Şampiyonu oldu. Elde ettiği önemli başarıyla dikkatleri üzerine çeken genç sporcu, şimdi gözünü Polonya’da düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası’na çevirdi.

Milli forma ile Türkiye’yi temsil edecek olan Alara Akbaş, yalnızca Silivri’nin değil, Türk sporunun gelecek adına en önemli umutlarından biri olarak gösteriliyor.

Başarının Arkasında Büyük Emek Var

Bir şampiyonluk yalnızca kürsünün en üst basamağına çıkmakla sınırlı kalmıyor. O başarının arkasında yıllar süren disiplinli çalışmalar, sabahın erken saatlerinde başlayan antrenmanlar, eğitim hayatıyla birlikte yürütülen yoğun tempo, ailelerin maddi ve manevi fedakârlıkları ile antrenörlerin özverili emeği bulunuyor.

Alara Akbaş’ın Türkiye Şampiyonluğu da bu uzun yolculuğun en önemli kilometre taşlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Dünya Karate Şampiyonası’na katılacak olan Alara Akbaş, ay-yıldızlı forma altında ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Dünya Karate Şampiyonası’na katılacak olan Alara Akbaş, ay-yıldızlı forma altında ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Türk Sporunun Geleceğine İlham Oluyor

Uzmanlar, başarılı sporcuların yalnızca kazandıkları gün değil, gelişim süreçlerinde de desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Dünya çapında başarı elde eden sporcuların planlı çalışmalar, sürdürülebilir destek ve doğru eğitim sistemiyle yetiştiğine vurgu yapılırken, Alara Akbaş’ın elde ettiği şampiyonluğun genç sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı olduğu ifade ediliyor.

Başarılı sporcunun hikâyesi, sporun yalnızca madalyadan ibaret olmadığını; azim, disiplin, kararlılık ve vazgeçmemenin en büyük kazanım olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Hedef Dünya Şampiyonluğu

Türkiye Şampiyonu unvanıyla Polonya’da düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası’na katılacak olan Alara Akbaş, ay-yıldızlı forma altında ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Türk karate camiası, genç sporcunun uluslararası arenada da önemli başarılara imza atacağına inanırken, Alara Akbaş’ın ortaya koyduğu mücadele şimdiden birçok genç sporcuya örnek olmaya devam ediyor.

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