15 Temmuz Şehitleri Anısına Düzenlenecek MMA Gelişim Organizasyonunda Hakemler Belli Oldu

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA DÜZENLENECEK MMA GELİŞİM ORGANİZASYONUNDA HAKEMLER BELLİ OLDU

Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye MMA Federasyonu tarafından 16-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek 15 Temmuz Şehitleri Anısına MMA Gelişim Organizasyonu kapsamında gerçekleştirilecek MMA Süper Lig ve Open Cup müsabakalarında görev yapacak hakem kadrosu açıklandı.

Organizasyonda uluslararası, ulusal, bölge, il ve aday klasmanlarından çok sayıda hakem görev alacak.

15 Temmuz Şehitleri Anısına Büyük Organizasyon Ankara’da

Türkiye MMA Federasyonu tarafından organize edilen 15 Temmuz Şehitleri Anısına MMA Gelişim Organizasyonu, 16-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında düzenlenecek MMA Süper Lig ve Open Cup müsabakalarında sporcular, uluslararası MMA kuralları çerçevesinde mücadele edecek.

Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların katılım sağlayacağı organizasyon, hem genç yeteneklerin gelişimine katkı sunacak hem de Türk MMA’sının gelişim sürecine önemli bir ivme kazandıracak.

Hakem Kadrosu Açıklandı

Türkiye MMA Federasyonu, organizasyonda görev yapacak hakem listesini kamuoyuyla paylaştı. Farklı klasmanlarda görev alacak deneyimli hakemler, müsabakaların uluslararası standartlarda yönetilmesi için görev başında olacak.

Organizasyonda görev yapacak hakemler şu isimlerden oluşuyor:

Sultan Berrak Alan (Federasyon Yetkilisi)

Fırat Gök (MHK Başkanı)

Nevzat Toprak (Uluslararası Hakem)

Behtiye Kamil (Uluslararası Hakem)

Şüeda Nur Kalkan (Ulusal Hakem)

Korhan Kadıoğlu (Ulusal Hakem)

Şevay Reyda Taşkapı (Ulusal Hakem)

Murat Emin Sarı (Bölge Hakemi)

Dilek Gönen Gökkurt (Bölge Hakemi)

Ahmet Kerem Çakın (Bölge Hakemi)

Bilal Başdağ (Bölge Hakemi)

Gökhan Çiçekliyar (Bölge Hakemi)

Aliye Duyar (İl Hakemi)

Arif Bostancı (İl Hakemi)

Zeynep Öztürk (İl Hakemi)

Burcu Şengür (İl Hakemi)

Leisan Özdemir (Aday Hakem)

Eymen Tekedereli (Aday Hakem)

Ahmet İleriok (Aday Hakem)

Enes Akyıldız (Aday Hakem)

Ahmet Akyıldız (Aday Hakem)

Alp Aydın (Aday Hakem)

Can Kurt (Aday Hakem)

Ali Arık: “Bu Organizasyon Milli Birlik Ruhunu Yaşatıyor”

Türkiye MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık, organizasyonun yalnızca sportif bir etkinlik olmadığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

“15 Temmuz Şehitleri Anısına düzenlediğimiz bu organizasyon, sadece spor müsabakalarından ibaret değildir. Demokrasiye, milli iradeye ve vatanımıza sahip çıkan aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatırken, sporun birleştirici gücüyle gençlerimizi aynı çatı altında buluşturuyoruz. Fair-play anlayışıyla gerçekleştirilecek müsabakaların ülkemiz MMA’sına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Görev alacak tüm hakemlerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza ve organizasyon ekibimize başarılar diliyorum.”

Fair-Play Ve Gelişim Ön Planda Olacak

MMA Süper Lig ve Open Cup karşılaşmalarında sporcular, uluslararası MMA kuralları doğrultusunda mücadele ederken, organizasyonda fair-play anlayışı, spor ahlakı ve teknik gelişim ön planda tutulacak. Türkiye MMA Federasyonu, organizasyonun hem hakem gelişimine hem de sporcuların uluslararası seviyeye hazırlanmasına önemli katkı sağlamasını hedefliyor.

Kaynak: Türkiye MMA Federasyonu