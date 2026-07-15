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Salih Yoluç’tan Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda Tarihi Zafer: São Paulo’da Altın Madalya

Salih Yoluç’tan Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda Tarihi Zafer: São Paulo’da Altın Madalya
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Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda Tarihi Zafer:

MİLLİ OTOMOBİL SPORCUSU SALİH YOLUÇ’DAN SÃO PAULO’DA ALTIN MADALYA!

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, Brezilya’nın São Paulo kentinde gerçekleştirilen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) São Paulo 6 Saat Yarışı’nda zirveye çıkarak altın madalyanın sahibi oldu. Uluslararası arenada önemli bir başarıya imza atan Yoluç, Türk motor sporları tarihine bir başarı daha ekledi.

Salih Yoluç’tan Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda Altın Zafer

Türk motor sporlarının başarılı isimlerinden Salih Yoluç, Brezilya’nın São Paulo kentinde düzenlenen FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) São Paulo 6 Saat Yarışı’nda üstün bir performans sergileyerek birinciliğe ulaştı. Milli sporcu, dünyanın en prestijli dayanıklılık yarışları arasında gösterilen organizasyonda altın madalyanın sahibi olarak Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.

Dünya Arenasında Büyük Başarı

Motor sporlarının en zorlu organizasyonlarından biri olarak kabul edilen WEC São Paulo 6 Saat Yarışı, farklı ülkelerden dünyanın en başarılı pilotlarını aynı pistte buluşturdu. Zorlu mücadelede istikrarlı performansıyla dikkat çeken Salih Yoluç, yarış boyunca sergilediği başarılı sürüşle rakiplerini geride bırakarak damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Elde edilen bu sonuç, Türk otomobil sporlarının uluslararası platformdaki yükselişini bir kez daha gözler önüne sererken, Salih Yoluç kariyerine de önemli bir başarı daha eklemiş oldu.

Türk Motor Sporlarına Gurur Yaşattı

Uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren milli sporcu, São Paulo’daki şampiyonluğuyla Türk bayrağını zirvede dalgalandırdı. Dünya Dayanıklılık Şampiyonası gibi üst düzey bir organizasyonda kazanılan altın madalya, Türkiye’nin motor sporlarındaki rekabet gücünü de ortaya koydu.

Salih Yoluç’un elde ettiği tarihi başarı, motor sporları camiasında büyük sevinçle karşılanırken, genç sporcular için de ilham kaynağı oldu.

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