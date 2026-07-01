Mazharoğlu Baja Bolu’da Kazananlar Belli Oldu

MAZHAROĞLU BAJA BOLU’DA KAZANANLAR BELLİ OLDU

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

2026 Türkiye Baja Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan Mazharoğlu Baja Bolu, 27-28 Haziran tarihlerinde Bolu Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Bolu’nun doğal parkurlarında düzenlenen yarışta 18 araç ve 36 sporcu, toplam 141 kilometrelik dört özel etapta mücadele ederken, otomobil ve SSV kategorilerinde dereceye giren ekipler belli oldu.

2026 Türkiye Baja Şampiyonası heyecanı, 27-28 Haziran tarihlerinde Bolu Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından organize edilen Mazharoğlu Baja Bolu yarışıyla devam etti.

Spor Toto, Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Turizm İl Müdürlüğü ile Bolu İl Özel İdaresi’nin katkılarıyla düzenlenen organizasyon, offroad tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Bolu’nun eşsiz doğasında gerçekleştirilen yarışlarda 18 araç ve 36 sporcu, toplam 141 kilometre uzunluğundaki dört özel etapta zamana karşı mücadele etti.

Şampiyonanın SSV kategorisinde Yağız Birinci-Uğur Tepe ikilisi birincilik kürsüsüne çıkarken, Abdullah Turgut-Harun Deynek ikinci, Erkan Sülün-İsrafil Akyüz ise üçüncü sırayı elde etti.

Otomobil kategorisinde ise sezonun başarılı ekiplerinden Mehmet Yılmaz-Ahmet Karakoyunlu ikilisi, Bolu etabını da zirvede tamamlayarak 2026 sezonundaki üçüncü zaferine ulaştı. Fatih Akbay-Halit Çakır yarışı ikinci sırada tamamlarken, Ali Kutay-Ebru Demirbay ikilisi üçüncülüğü elde etti.

Takımlar klasmanında Mega Metal Racing Team birincilik kupasının sahibi olurken, kadın co-pilotlar klasmanında Ebru Demirbay birinci, Songül Eşin ise ikinci olarak podyuma çıkmayı başardı.

Bolu’nun doğal güzellikleri arasında gerçekleştirilen Mazharoğlu Baja Bolu, yüksek tempolu etapları ve rekabet seviyesiyle hem sporculara hem de motor sporları tutkunlarına adrenalin dolu bir hafta sonu yaşattı. Şampiyonada elde edilen sonuçlar, sezonun kalan etapları öncesinde genel klasman mücadelesini daha da heyecanlı hale getirdi.