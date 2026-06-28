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 Türk Devletleri Özel Sporcular Antrenör Eğitimi Taşkent’te Tamamlandı

 Türk Devletleri Özel Sporcular Antrenör Eğitimi Taşkent’te Tamamlandı
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TÜRK DEVLETLERİ ÖZEL SPORCULAR ANTRENÖR EĞİTİMİ TAŞKENT’TE TAMAMLANDI

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen antrenör eğitimi başarıyla tamamlandı.

Programın ardından eğitim ve sportif iş birliğini güçlendirecek protokol imzalanırken, sertifikalar düzenlenen törenle katılımcılara takdim edildi.

Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Özel Sporcular Antrenör Eğitimi Programı, Türk devletlerinden gelen antrenörlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitim programı, Federasyon Genel Koordinatör Yardımcısı Hünkar Yılmaz ile Atletizm Branş Koordinatörü Dr. Leman Elmas tarafından verildi. Program kapsamında katılımcılara özel sporcuların sportif gelişimine yönelik güncel eğitim yöntemleri, teorik bilgiler ve uygulamalı çalışmalar aktarıldı.

Programın tamamlanmasının ardından düzenlenen sertifika töreninde kursiyerlerin belgeleri, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Vekili Nuray Yılmaz tarafından takdim edildi.

Sertifika töreninin ardından önemli bir iş birliği adımı daha atıldı. Özbekistan Cumhurbaşkan Yardımcısı, Spor Bakanlığı yetkilileri ve Başkan Birol Aydın’ın katılımıyla, Özbekistan ile Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonu arasında eğitim ve iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında özel sporcular alanında eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, antrenörlerin mesleki bilgi ve tecrübelerinin artırılması, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve Türk devletleri arasındaki sportif iş birliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Taşkent’teki program, Türk Devletleri Özel Sporcular Atletizm Şampiyonası’nın açılış töreniyle devam etti. Organizasyon, özel sporcuların uluslararası düzeyde deneyim kazanmasına ve ülkeler arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesine önemli katkı sağlıyor.

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, şu ifadeleri kullandı:

“Özel sporcularımızın gelişimine katkı sağlayacak bu anlamlı eğitim programını Özbekistan’da gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İmzaladığımız eğitim ve iş birliği protokolüyle ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları spor aracılığıyla daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Eğitim programına katılan tüm antrenörlerimize, programın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere ve bizleri misafir eden Özbekistanlı yetkililere teşekkür ediyorum. Türk Devletleri Özel Sporcular Atletizm Şampiyonası’na katılan tüm özel sporcularımıza başarılar diliyorum.”

Taşkent’te gerçekleştirilen eğitim programı ve imzalanan iş birliği protokolü, Türk devletleri arasında özel sporcuların gelişimine yönelik ortak çalışmaların güçlenmesine katkı sunarken, uluslararası spor diplomasisi açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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