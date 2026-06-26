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Göksel Cingöz’e Yılın En İyi Antrenörü Ödülü, Türk Muaythai’sine Üç Uluslararası Başarı Birden

Göksel Cingöz’e Yılın En İyi Antrenörü Ödülü, Türk Muaythai’sine Üç Uluslararası Başarı Birden
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Göksel Cingöz’e Yılın En İyi Antrenörü Ödülü

TÜRK MUAYTHAİ’SİNE ÜÇ ULUSLARARASI BAŞARI BİRDEN

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenen IFMA Elite Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye, hem milli takım başarısıyla hem de uluslararası bireysel ödüllerle adından söz ettirdi.

Dünya ikinciliği elde eden Ay-Yıldızlı ekip, antrenörlük, hakemlik ve teknik yönetim alanlarında kazandığı prestijli ödüllerle Türk Muaythai’sinin küresel başarısını bir kez daha kanıtladı.

Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde gerçekleştirilen IFMA Elite Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası, Türkiye adına unutulmaz başarılara sahne oldu. Milli sporcuların elde ettiği dünya ikinciliğinin yanı sıra, Türk Muaythai camiası uluslararası alanda üç önemli bireysel ödüle layık görüldü.

Milli Takım Teknik Direktörü Göksel Cingöz, şampiyona boyunca sergilediği başarılı teknik yönetim ve üstün performansıyla “Yılın En İyi Antrenörü (Coach of the Year)” ödülünün sahibi oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı H. Erdiç Patlar, uluslararası müsabakalardaki başarılı yönetimi sayesinde “Yılın ITO Hakemi (ITO of the Year)” ödülüne layık görüldü.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. B. Erdoğan Aydın ise organizasyona sunduğu teknik katkılar ve başarılı yönetimi dolayısıyla “Teknik Delege (Technical Delegate)” ödülünü kazanarak Türkiye’nin uluslararası alandaki saygınlığını bir kez daha ortaya koydu.

Bu prestijli ödüller, Türk Muaythai’sinin yalnızca sporcu başarılarıyla değil; antrenörlük, hakemlik ve teknik yönetim alanlarında da dünya standartlarında önemli bir konuma ulaştığını gösterdi.

Şampiyonada elde edilen bu başarılar, Türkiye’nin uluslararası Muaythai camiasındaki güçlü yerini pekiştirirken, Türk sporunun gelişimine katkı sunan tüm teknik ekip ve yöneticilerin emeklerinin de uluslararası platformda takdir edildiğini ortaya koydu.

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, dünya ikinciliği elde eden milli takım ile uluslararası ödüllere layık görülen teknik heyet ve hakemleri tebrik ederek, Türk Muaythai’sinin yeni uluslararası başarılara imza atmaya kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Milli takım kafilesinin elde ettiği bu tarihi başarılar, Türk sporunun uluslararası arenadaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

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