Tuna Erdoğan 800 Metrede Türkiye Şampiyonu, 400 Metrede Türkiye Üçüncüsü Oldu

TUNA ERDOĞAN 800 METREDE TÜRKİYE ŞAMPİYONU, 400 METREDE TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Malatyalı milli yüzücü Tuna Erdoğan, Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Yaz SporFest Mersin Türkiye Şampiyonaları’nda çifte başarıya imza attı.

Erdoğan, 800 metre serbest kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, 400 metre serbest yarışını ise üçüncü sırada tamamlayarak organizasyondan biri altın, biri bronz olmak üzere iki madalya ile ayrıldı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Mersin Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Yaz SporFest Mersin Türkiye Şampiyonaları, Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversiteli sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Şampiyonada Malatya’yı başarıyla temsil eden milli yüzücü Tuna Erdoğan, serbest stil yarışlarında gösterdiği üstün performansla kürsüye damga vurdu.

23 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 800 metre serbest yarışında rakiplerini geride bırakan Tuna Erdoğan, finişe ilk sırada ulaşarak Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

Başarılı milli sporcu, 24 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen 400 metre serbest yarışında da başarılı performansını sürdürdü. Erdoğan, güçlü rakipleri arasında üçüncü olarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

ÜNİLİG Yaz SporFest’te kazandığı biri altın, biri bronz olmak üzere iki madalya ile organizasyonun en başarılı sporcuları arasında yer alan Tuna Erdoğan, Malatya spor camiasına büyük gurur yaşattı. Milli yüzücünün elde ettiği başarı, Türk yüzmesindeki yükselişini bir kez daha gözler önüne sererken, gelecek ulusal ve uluslararası organizasyonlar öncesinde de önemli bir moral kaynağı oldu.