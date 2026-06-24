Olimpiyat Sporcularına 10 Bin Dolarlık Destek: IOC’den Tarihi Burs Programı

Olimpiyat Sporcularına 10 Bin Dolarlık Destek:

IOC’DEN TARİHİ BURS PROĞRAMI

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Olimpiyat tarihinin en önemli sporcu destek projelerinden birini hayata geçiriyor.

Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’ndan itibaren Olimpiyatlara katılan her sporcu, kariyer gelişimi veya spor sonrası yaşamını desteklemek amacıyla 10 bin dolarlık “Geleceğe Hazır Olimpik Sporcu Bursu”ndan yararlanabilecek.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Olimpiyat Oyunları’na katılan sporcular için tarihi nitelikte bir destek programını duyurdu. İsviçre’de gerçekleştirilen 146. IOC Genel Kurulu’nda açıklanan yeni uygulama kapsamında, Olimpiyatlara katılan her sporcuya 10 bin dolar tutarında “Geleceğe Hazır Olimpik Sporcu Bursu” (Olympic Athlete Future Fund) verilecek.

IOC Sporcu Komisyonu Başkanı Pau Gasol, program kapsamında her Olimpiyat dönemi için toplam 140 milyon dolarlık bütçe ayrıldığını açıkladı. Destek programı, sporcuların aktif spor yaşamları boyunca kariyerlerini geliştirmelerine ve sporculuk sonrası mesleki geçiş süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Tarihi uygulamadan ilk olarak Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’na katılan sporcular yararlanacak. IOC’nin “Fit for the Future (Geleceğe Hazır)” stratejisinin ilk somut adımı olarak hayata geçirilen burs programı, Olimpiyat hareketinde sporcu odaklı yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Her Olimpiyat döneminde yaklaşık 14 bin sporcunun bu fondan yararlanma hakkı kazanması bekleniyor. Sporcular, katıldıkları her Olimpiyat organizasyonu için ayrı ayrı 10 bin dolarlık burs alma hakkına sahip olacak.

IOC tarafından sağlanan bu yeni destek, mevcut ulusal olimpiyat komiteleri aracılığıyla yürütülen mali destek programlarının yerine geçmeyecek. Burs ödemeleri yine Ulusal Olimpiyat Komiteleri (NOC) üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapmamayı tercih eden sporcular için ayrılan kaynak ise gelecek nesil Olimpiyat sporcularının kullanımına sunulmak üzere fonda tutulacak.

Programdan yalnızca Milano Cortina 2026 ve sonrasında Olimpiyat Oyunları’na “Aa” akreditasyonu ile katılan sporcular faydalanabilecek. Gençlik Olimpiyat Oyunları’na (YOG) katılan sporcular ise burs kapsamına dahil edilmeyecek.

Burs hakkından yararlanabilmek için sporcuların doping kurallarını ihlal etmemiş olması, IOC Etik Kuralları, Katılım Şartları ve Olimpiyat Tüzüğü’ne aykırı herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekiyor.

IOC, burs programı için başvuruların 2026 yılının sonunda alınacağını, ilk ödemelerin ise 2027 yılı içerisinde gerçekleştirileceğini duyurdu.