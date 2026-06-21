TÜRKİYE, AEGEAN BOXİNG CUP 2026’YI 3 KUPA İLE ŞAMPİYON TAMAMLADI

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Beş ülkenin katılımıyla Yunanistan’ın Sakız (Chios) Adası’nda düzenlenen Aegean Boxing Cup 2026’da Türk sporcular büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye, organizasyonu 3 kupa ile tamamlayarak ülkeler sıralamasında birinci olurken, Tuğcu Spor Kulübü ve Erdem Lee Gençler Spor Kulübü sporcuları elde ettikleri derecelerle göz doldurdu.

Beş ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Aegean Boxing Cup 2026, Türk sporcuların üstün performansına sahne oldu. Turnuva boyunca sergiledikleri başarılı mücadelelerle dikkat çeken sporcular, Türkiye’nin ülkeler sıralamasında birinciliğe ulaşmasında önemli rol oynadı.

Organizasyon sonunda Türkiye, kazandığı 3 kupa ile turnuvanın en başarılı ülkesi olarak zirvede yer aldı.

Türkiye’nin başarısında önemli pay sahibi olan Tuğcu Spor Kulübü ve Erdem Lee Gençler Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri derecelerle büyük takdir topladı.

Tuğcu Spor Kulübü Sporcularının Dereceleri

🥇 Ertuğrul Dalmış (Tuğcu Spor Kulübü) – 1.

🥇 Derin Tuğcu (Tuğcu Spor Kulübü) – 1.

🥇 Feryza Demir (Tuğcu Spor Kulübü) – 1.

🥇 Görkem Demir (Tuğcu Spor Kulübü) – 1.

🥇 Nazire Kandemir (Tuğcu Spor Kulübü) – 1.

🥇 Arda Yalçın (Tuğcu Spor Kulübü) – 1.

🥇 Arda Yanardağ (Tuğcu Spor Kulübü) – 1.

🥇 Ömer Eymen Aydın (Tuğcu Spor Kulübü) – 1.

🥇 Nil Mayra Ataseven (Tuğcu Spor Kulübü) – 1.

🥈 Demla Beyza Oruç (Tuğcu Spor Kulübü) – 2.

🥈 Şarkı İşler (Tuğcu Spor Kulübü) – 2.

Erdem Lee Gençler Spor Kulübü Sporcularının Dereceleri

🥇 Mustafa Arda Kaynak (Erdem Lee Gençler Spor Kulübü) – 1.

🥇 Volkan Özçakmak (Erdem Lee Gençler Spor Kulübü) – 1.

🥇 Furkan Ayaz Hayıt (Erdem Lee Gençler Spor Kulübü) – 1.

🥇 Halil Özmerd (Erdem Lee Gençler Spor Kulübü) – 1.

🥇 Simay Yıldırım (Erdem Lee Gençler Spor Kulübü) – 1.

🥇 Ertuğrul Özmerd (Erdem Lee Gençler Spor Kulübü) – 1.

🥇 Deniz Olmuş (Erdem Lee Gençler Spor Kulübü) – 1.

🥈 Haydar Eymen Özbekmez (Erdem Lee Gençler Spor Kulübü) – 2.

🥈 Yusuf Temizyürek (Erdem Lee Gençler Spor Kulübü) – 2.

Toplamda 18 altın ve 4 gümüş madalya kazanan sporcular, Türkiye’nin organizasyonu 3 kupa ile tamamlayarak şampiyon olmasında önemli rol oynadı. Turnuvada sergilenen performans, Türk boksunun altyapı gücünü ve geleceğe yönelik potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

Sporcuların elde ettiği başarılar, antrenörleri, kulüpleri ve aileleri tarafından büyük gururla karşılanırken, Aegean Boxing Cup 2026 Türk sporunun uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.