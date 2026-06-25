Muaythai Elite Büyükler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye Dünya İkincisi Oldu

MUAYTHAİ ELİTE BÜYÜKLER DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenen IFMA Elite Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye Milli Muaythai Takımı, 4 altın, 5 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanarak takım klasmanında Dünya ikincisi oldu.

Ay-yıldızlı ekip, madalya sıralamasında Rusya ile zirveyi paylaşırken Türk Muaythai tarihine bir başarı daha ekledi.

Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde gerçekleştirilen IFMA Elite Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası, Türk Milli Muaythai Takımı’nın tarihi başarısıyla tamamlandı.

Milli takım, organizasyonda elde ettiği 4 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalya ile toplam 16 madalya kazanarak dünya sıralamasında önemli bir başarıya imza attı. Türkiye, madalya sıralamasında Rusya ile zirveyi paylaşırken takım klasmanında ise Elite Büyükler Dünya İkincisi olmayı başardı.

Dünya Şampiyonu Olan Milli Sporcular…

Şampiyonada ay-yıldızlı formayla ringe çıkan milli sporcularımızdan;

Mert Güney (Erkekler Elite -48 kg), finalde Kazakistanlı rakibini mağlup ederek Dünya Şampiyonu oldu.

Fatma Çeken (Kadınlar Elite -51 kg), Rus rakibini yenerek altın madalyaya uzandı.

Cihan Doğu (Erkekler Elite -51 kg), finalde Rus rakibini mağlup ederek dünya şampiyonluğunu kazandı.

Hatice Öksüz (Kadınlar Elite -71 kg), Rus rakibini yenerek Türkiye’ye altın madalya kazandırdı.

Gümüş Madalya Kazanan Milli Sporcular…

Şampiyonayı ikinci sırada tamamlayan milli sporcular ise şu isimlerden oluştu:

Utku Mete Yağcı (Erkekler Elite -60 kg)

Fatma İpek Bozkurt (Kadınlar Elite -67 kg)

Eda Erçin (Kadınlar Elite -45 kg)

Özlem Melek Korkmaz (Kadınlar Elite -48 kg)

Zeliha Nur Kamaç (Kadınlar Elite +75 kg)

Bronz Madalya Kazanan Milli Sporcular

Dünya Şampiyonası’nı bronz madalya ile tamamlayan milli sporcular ise şu şekilde sıralandı:

Ferizan Göçük (-54 kg)

Zehra Doğan (-57 kg)

Ata Bilgin (-57 kg)

Mehmet Ali Meriç (-75 kg)

Kemal Muhsin Şahin (-81 kg)

Eray Balcı (+91 kg)

Berke Erol (-67 kg)

Türk Muaythai’sinden Dünyaya Güçlü Mesaj

Toplam 16 madalya ile organizasyonun en başarılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, uluslararası arenadaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. Milli takımın elde ettiği bu tarihi sonuç, Türk Muaythai’sinin dünya çapındaki istikrarlı gelişimini ve rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Başarıda emeği bulunan milli sporcular, antrenörler, teknik ekip, sağlık ekibi, hakemler ve destek veren tüm kişi ve kurumlar tebrik edilirken, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır ile federasyona destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi.

Ay-yıldızlı sporcuların dünyanın en prestijli organizasyonlarından birinde elde ettiği bu tarihi başarı, Türk sporunun uluslararası alandaki yükselişine önemli katkı sağladı.

Türkiye, Muaythai’de bir kez daha dünyanın zirvesinde yer alarak gurur yaşattı.