İFMA MUAYTHAİ DÜNYA ŞAMPİYONASI’NA MUHTEŞEM BAŞLANGIÇ: 6’DA 6 GALİBİYET

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenen IFMA Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası’nda ilk gün ringe çıkan 6 milli sporcu da rakiplerini mağlup ederek ikinci tura yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, organizasyona 6’da 6 galibiyetle başlayarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da devam eden IFMA Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye Muaythai Milli Takımı, organizasyona etkileyici bir başlangıç yaptı.

Şampiyonanın ilk tur eleme müsabakalarında mücadele eden 6 milli sporcu, rakiplerini mağlup ederek ikinci tura yükselmeyi başardı. Milli takım, ilk gün programını 6 karşılaşmada 6 galibiyet elde ederek tamamladı ve Türk sporuna büyük gurur yaşattı.

Günün en dikkat çeken sonuçlarından biri 51 kiloda mücadele eden Cihan Doğu’dan geldi. Milli sporcu, Filipinli rakibini nakavt ederek üst tura yükseldi. 54 kiloda ringe çıkan Ferizan Göçük ise Hindistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek adını bir üst tura yazdırdı.

57 kiloda mücadele eden Ata Bilgin, Ermenistanlı rakibini mağlup ederek ikinci tura yükselirken, 75 kiloda Mehmet Ali Meriç de Kanadalı rakibini yenerek yoluna devam etti.

81 kiloda mücadele eden Kemal Muhsin Şahin, Türkmenistanlı rakibini ilk rauntta nakavt ederek günün en etkili galibiyetlerinden birine imza attı. 86 kiloda ringe çıkan Şahan Samet Bodur ise İtalyan rakibini mağlup ederek ikinci tura yükselmeyi başardı.

Türkiye Muaythai Milli Takımı, elde ettiği başarılı sonuçlarla şampiyonaya güçlü bir giriş yaparken, gözler şimdi ikinci tur müsabakalarına çevrildi. Ay-yıldızlı sporcuların hedefi, Kuala Lumpur’dan madalyalarla dönerek Türk bayrağını uluslararası arenada bir kez daha gururla dalgalandırmak.

Milli sporcuları ve teknik heyeti tebrik eden spor camiası, şampiyonanın ilerleyen günlerinde de başarı serisinin devam etmesini bekliyor.