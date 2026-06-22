21 YAŞ ALTI AVRUPA MASA TENİSİ ŞAMPİYONASI’NDA GÖRKEM ÖCAL’DAN GÜMÜŞ MADALYA

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Romanya’da düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Görkem Öçal, İtalyan partneri Danilo Faso ile birlikte Çift Erkekler kategorisinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

17-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada mücadele eden milli sporcu Görkem Öçal, elde ettiği tarihi başarıyla Türk sporuna bir gurur daha yaşattı.

Henüz 14 yaşında olmasına rağmen 21 Yaş Altı kategorisinde mücadele eden Görkem Öçal, İtalyan sporcu Danilo Faso ile birlikte yer aldığı Çift Erkekler kategorisinde başarılı performans sergileyerek finale yükselmeyi başardı.

Final müsabakasında Alman rakiplerine 3-1 mağlup olan Görkem Öçal ve Danilo Faso ikilisi, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç yaşına rağmen yaşının çok üzerinde bir kategoride mücadele eden Görkem Öçal, elde ettiği bu dereceyle Avrupa masa tenisinin en başarılı sporcuları arasına adını yazdırdı.

Milli sporcunun kazandığı gümüş madalya, Türk masa tenisinin uluslararası arenadaki yükselişini bir kez daha ortaya koyarken, geleceğe yönelik umutları da artırdı. Görkem Öçal’ın performansı, hem teknik kapasitesi hem de mücadele gücüyle spor otoritelerinden tam not aldı.

Bu başarı aynı zamanda Türk masa tenisinin 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonaları tarihindeki önemli derecelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Milli takımımız daha önce 2018 yılında İbrahim Gündüz ve Talha Yiğenler ile Çift Erkekler kategorisinde Avrupa Şampiyonluğu elde etmişti. Görkem Öçal’ın kazandığı Avrupa ikinciliği ise Türk masa tenisinin U21 seviyesindeki uluslararası başarı geleneğinin sürdüğünü bir kez daha gösterdi.

Türk masa tenisi camiasına büyük gurur yaşatan milli sporcumuz Görkem Öçal’ı, antrenörü Gökmen Öçal’ı ve bu başarıda emeği bulunan herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.