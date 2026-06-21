Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) tarafından hayata geçirilen ve Avrupa’nın seçkin sporcularını bir araya getirecek olan EMF Euro Elite Muaythai League 1. Ayak Turnuvası için hazırlık çalışmaları hız kazandı.

EMF EURO ELİTE MUAYTHAİ LEAGUE 1. AYAK TURNUVASI AYVALIK’TA DÜZENLENECEK…

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) tarafından düzenlenecek EMF Euro Elite Muaythai League 1. Ayak Turnuvası, 31 Temmuz – 01 Ağustos 2026 tarihlerinde Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilecek.

Organizasyon öncesinde yapılan değerlendirme toplantısında teknik ve lojistik hazırlıklar masaya yatırıldı.

Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) tarafından hayata geçirilen ve Avrupa’nın seçkin sporcularını bir araya getirecek olan EMF Euro Elite Muaythai League 1. Ayak Turnuvası için hazırlık çalışmaları hız kazandı.

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkanı, Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı ve IFMA Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız, Federasyon Başkan Vekili Korkmaz Atalay ve Milli Takım Antrenörü Hasan Buğra Kösüş, organizasyon hazırlıkları kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Uğur Baysal’ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, uluslararası organizasyonun teknik altyapısı, konaklama planlamaları, ulaşım organizasyonu ve müsabaka süreçleri detaylı şekilde değerlendirildi. Heyet ayrıca turnuvanın gerçekleştirileceği tesislerde incelemelerde bulunarak hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda EMF Euro Elite Muaythai League 1. Ayak Turnuvası’nın 31 Temmuz – 01 Ağustos 2026 tarihlerinde Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Uluslararası düzeyde önemli bir organizasyon olarak öne çıkan EMF Euro Elite Muaythai League, Avrupa’nın farklı ülkelerinden başarılı sporcuları aynı platformda buluşturacak. Turnuvanın, Türk Muaythai’sinin uluslararası alandaki tanıtımına katkı sunmasının yanı sıra spor turizmine de önemli değer katması bekleniyor.

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu yetkilileri, organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi adına çalışmaların koordineli şekilde sürdürüldüğünü belirterek, başta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere destek veren tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti.

EMF Euro Elite Muaythai League’in ilk ayağının ülkemize, Muaythai camiasına ve spor kamuoyuna hayırlı olması temennisinde bulunuldu.