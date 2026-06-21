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TKF BAŞKANI ERCÜMENT TAŞDEMİR: “ANTRENÖRLERİMİZ BAŞARININ MİMARIDIR”

TKF BAŞKANI ERCÜMENT TAŞDEMİR: “ANTRENÖRLERİMİZ BAŞARININ MİMARIDIR”
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Başkan Ercüment Taşdemir:

“ANTRENÖRLERİMİZ BAŞARININ MİMARIDIR”

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

TKF Başkanı: Ercüment TAŞDEMİR

TKF Başkanı: Ercüment TAŞDEMİR

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, 21 Haziran Dünya Antrenörler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk sporunun gelişiminde büyük emekleri bulunan antrenörlerin gününü kutladı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, 21 Haziran Dünya Antrenörler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, sporcuların yetişmesinde ve Türk sporunun uluslararası alanda başarılar elde etmesinde antrenörlerin üstlendiği kritik role dikkat çekti.

Başkan Taşdemir mesajında, antrenörlerin yalnızca teknik bilgi aktaran kişiler olmadığını, aynı zamanda sporcuların karakter gelişimine katkı sunan, disiplin ve ahlaki değerleri aşılayan önemli eğitimciler olduğunu belirtti.

Türk karatesinin bugün ulaştığı başarılarda antrenörlerin büyük pay sahibi olduğunu vurgulayan Taşdemir, “Sporcularımızın hayallerine ulaşmasında, milli formayı gururla taşımasında ve ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmesinde antrenörlerimizin emeği çok büyüktür. Geleceğin şampiyonlarını yetiştiren tüm antrenörlerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Karate Federasyonu olarak antrenör eğitimine ve gelişimine büyük önem verdiklerini belirten Taşdemir, karate camiasının her kademesinde görev yapan antrenörlerin Dünya Antrenörler Günü’nü kutlayarak sağlık, başarı ve mutluluk dileklerinde bulundu.

Başkan Ercüment Taşdemir, mesajını “Sporun ve başarının görünmeyen kahramanları olan tüm antrenörlerimizin 21 Haziran Dünya Antrenörler Günü kutlu olsun.” sözleriyle tamamladı.

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