BAKAN YARDIMCISI HAMZA YERLİKAYA’DAN DÜNYA ANTRENÖRLER GÜNÜ MESAJI

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 21 Haziran Dünya Antrenörler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk sporunun gelişiminde önemli rol üstlenen antrenörlerin gününü kutlayarak emek ve fedakârlıklarına dikkat çekti.

21 Haziran Dünya Antrenörler Günü kapsamında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan antrenörlerin gününü kutladı.

Türk sporunun elde ettiği başarıların arkasında antrenörlerin büyük emeği bulunduğunu vurgulayan Yerlikaya, paylaşımında antrenörleri “Türk sporunun kahramanları, başarıların mimarları, azmin ve disiplinin yol göstericileri” olarak nitelendirdi.

Yerlikaya, sporcuların yetişmesinde, milli takımlara kazandırılmasında ve uluslararası organizasyonlarda elde edilen başarılarda antrenörlerin önemli bir görev üstlendiğine dikkat çekerek, tüm antrenörlere teşekkür etti. Başarılı sporcuların arkasındaki en büyük güçlerden birinin antrenörler olduğunu belirten Yerlikaya, birlikte daha birçok şampiyonluğa ulaşılacağına olan inancını dile getirdi.

Türk sporunun gelişimine katkı sunan, gençlerin sporla buluşmasına öncülük eden ve geleceğin şampiyonlarını yetiştiren antrenörler için yayımlanan kutlama mesajı, spor camiasında geniş yankı uyandırdı.