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Milli Atlamacılardan Sofya’da 31 Madalyalık Büyük Başarı

Milli Atlamacılardan Sofya’da 31 Madalyalık Büyük Başarı
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MİLLİ ATLAMACILARDAN SOFYA’DA 31 MADYALIK BÜYÜK BAŞARI

Haber Merkezi

Türkiye Atlama Milli Takımı, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Balkan Gençler Atlama Şampiyonası ve 13. Sofia Diving Cup organizasyonunu 8 altın, 7 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 31 madalya ile tamamladı.

Ay-yıldızlı sporcular, takım klasmanlarında da önemli dereceler elde ederek uluslararası arenada Türkiye’nin gücünü bir kez daha gösterdi.

Sofya’da Milli Gurur: 31 Madalya

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 14-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Balkan Gençler Atlama Şampiyonası ile 13. Sofia Diving Cup müsabakalarında mücadele eden Türkiye Atlama Milli Takımı, organizasyondan büyük bir başarıyla ayrıldı.

Milli sporcular, şampiyona boyunca sergiledikleri başarılı performansla 8 altın, 7 gümüş ve 16 bronz madalya kazanarak toplam 31 madalyaya ulaştı. Elde edilen sonuçlar, Türk atlama sporunun uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha ortaya koydu.

Takım Klasmanlarında da Önemli Dereceler

Türkiye, bireysel madalyaların yanı sıra takım klasmanlarında da dikkat çeken başarılara imza attı.

Milli takım;

Balkan Gençler Atlama Şampiyonası Genel Tasnif İkincisi,
Balkan Gençler Atlama Şampiyonası Grup B Üçüncüsü,
Balkan Gençler Atlama Şampiyonası Grup C Şampiyonu oldu.
Sofia Diving Cup’ta ise Türk sporcular takım sıralamalarında zirveye çıkarak;
Genel Tasnif Şampiyonu,
Büyük Kadınlar Şampiyonu,
Grup E Erkekler Şampiyonu unvanlarını kazanmayı başardı.

Türk Atlama Sporu Yükselişini Sürdürüyor

Sofya’da elde edilen 31 madalyalık performans, Türkiye’nin atlama branşında uluslararası organizasyonlardaki istikrarlı yükselişini gözler önüne serdi. Genç sporcuların gösterdiği başarılı performans, gelecek yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonaları için de önemli bir umut kaynağı oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonu öncülüğünde çalışmalarını sürdüren milli takım, organizasyonu hem bireysel hem de takım başarılarıyla tamamlayarak Türk sporuna önemli bir gurur yaşattı.

Kaynak: Türkiye Yüzme Federasyonu

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