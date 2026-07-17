9. Khan’dan 10. Khan’a Geçiş Sınavı Isparta’da Düzenlenecek

9. KHAN’DAN 10. KHAN’A GEÇİŞ SINAVI ISPARTA’DA DÜZENLENECEK

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu, 9. Khan’dan 10. Khan’a Geçiş Sınavı’nın 25 Temmuz 2026 tarihinde Isparta’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyon, sınava katılacak adayların başvuru şartları ve süreçle ilgili detayları resmi internet sitesi üzerinden takip etmeleri gerektiğini bildirdi.

9. Khan’dan 10. Khan’a Yükselme Heyecanı Başlıyor

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu, antrenör ve sporcuların kariyer basamaklarında önemli bir yere sahip olan 9. Khan’dan 10. Khan’a Geçiş Sınavı için başvuru sürecini başlattı. Federasyon tarafından yapılan duyuruya göre sınav, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 13.00’te Isparta’da gerçekleştirilecek.

Muaythai camiasında büyük önem taşıyan geçiş sınavı, sporcuların teknik bilgi, uygulama ve disiplin seviyelerini değerlendirmeyi amaçlıyor. Başarılı olan adaylar, bir üst khan seviyesine yükselme hakkı elde edecek.

Sınav Isparta’da Yapılacak

Federasyonun açıklamasına göre organizasyon, Quantum Athletics Gym and Fight Club tesislerinde düzenlenecek. Sınava katılacak adayların başvuru şartları, gerekli belgeler ve sınavla ilgili tüm resmi bilgilendirmeler federasyonun internet sitesi üzerinden yayımlanıyor.

Yetkililer, son başvuru tarihine kalınmaması gerektiğini belirterek adayların işlemlerini zamanında tamamlamaları çağrısında bulundu.

Resmi Başvuru Süreci Takip Edilmeli

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu, sınava katılmayı planlayan sporcuların yalnızca resmi duyuruları dikkate almalarını istedi. Başvuru süreci, katılım koşulları ve diğer teknik ayrıntılar federasyonun resmi internet sitesi üzerinden güncel olarak paylaşılmaya devam ediyor.

Khan’dan 10. Khan’a Geçiş Sınavı’nın, Türk muaythai sporunda teknik gelişimin ve eğitim standartlarının yükseltilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu