HASAN YILDIZ’DAN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ MESAJI

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Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı, Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) Başkanı ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri ise minnet ve şükranla andı.

Yıldız, milletin birlik ve beraberlik ruhunun her zaman korunması gerektiğini vurguladı.

Hasan Yıldız’dan Birlik Ve Beraberlik Vurgusu

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı, Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) Başkanı ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı.

Hasan Yıldız, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk milletinin ortaya koyduğu demokrasi iradesinin, birlik ve beraberlik ruhunun tarih boyunca unutulmayacağını belirterek, o gecede vatanı ve demokrasiyi korumak adına canlarını feda eden şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

Demokrasiye Sahip Çıkmanın Önemi Vurgulandı

Mesajında milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Hasan Yıldız, 15 Temmuz’un yalnızca bir direniş günü değil, aynı zamanda milletin ortak iradesini ve bağımsızlık kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Yıldız, “Milletimizin gösterdiği cesaret, fedakârlık ve dayanışma ruhu gelecek nesillere aktarılması gereken en önemli değerlerimiz arasında yer almaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Spor Camiasına Birlik Çağrısı

Sporun birleştirici gücüne de vurgu yapan Hasan Yıldız, başta muaythai camiası olmak üzere tüm spor ailesinin milli ve manevi değerlere sahip çıkarak, birlik ve kardeşlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak ve milli birlik ruhunu güçlendirmek açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Hasan Yıldız, tüm vatandaşların bu anlamlı günü saygı, minnet ve dualarla idrak etmesini temenni etti.

Kaynak: Türkiye Muaythai Federasyonu