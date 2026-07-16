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Online Antrenör Gelişim Semineri Başvuruları Başladı

Online Antrenör Gelişim Semineri Başvuruları Başladı
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ONLINE ANTRENÖR GELİŞİM SEMİNERİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Antrenör kademe kurslarına katılım için zorunlu gelişim semineri şartını yerine getirmek isteyen adaylar için 18 ve 19 Temmuz 2026 tarihlerinde Zoom üzerinden iki ayrı Online Antrenör Gelişim Semineri düzenlenecek.

Başvurular e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden alınırken, son başvuru tarihi 17 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

Online Antrenör Gelişim Semineri Başvuruları Başladı

Antrenör eğitim süreçlerinde önemli bir yere sahip olan Online Antrenör Gelişim Seminerleri için başvuru süreci başladı. Kademe kurslarına katılacak antrenör adaylarının yerine getirmesi gereken gelişim semineri şartı kapsamında, 18 Temmuz 2026 ve 19 Temmuz 2026 tarihlerinde Zoom platformu üzerinden iki ayrı çevrim içi seminer gerçekleştirilecek.

İki Ayrı Seminer İçin Ayrı Başvuru Yapılacak

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, gelişim semineri şartının karşılanabilmesi amacıyla planlanan iki seminer için başvurular ayrı ayrı yapılacak. 18 Temmuz’da düzenlenecek seminer ile 19 Temmuz’da gerçekleştirilecek seminere katılmak isteyen antrenörlerin, her bir etkinlik için e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden ayrı başvuru oluşturması gerekiyor.

Seminer başvurularının eksiksiz tamamlanabilmesi için adayların yayımlanan Seminer Başvuru Rehberini incelemeleri tavsiye ediliyor.

Son Başvuru Tarihi 17 Temmuz

Online olarak Zoom üzerinden gerçekleştirilecek seminerlerin saatleri daha sonra ilan edilecek. Başvurular ise 17 Temmuz 2026 Cuma günü sona erecek.

Seminere katılmayı planlayan antrenörlerin, yoğunluk yaşanmaması adına ön kayıt işlemlerini son başvuru tarihinden önce tamamlamaları önem taşıyor.

Seminer Bilgileri
Seminer Tarihleri: 18 Temmuz 2026 – 19 Temmuz 2026
Son Başvuru Tarihi: 17 Temmuz 2026 Cuma
Seminer Platformu: Zoom
Seminer Saati: Daha sonra duyurulacak
Başvuru: e-Devlet Spor Bilgi Sistemi

Antrenör eğitim sürecinin önemli aşamalarından biri olan gelişim seminerleri, mesleki bilgi ve becerilerin güncellenmesine katkı sağlamanın yanı sıra kademe kurslarına katılım şartlarının tamamlanması açısından da büyük önem taşıyor.

 

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