Hamit Durmaz’dan 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı

HAMİT DURMAZ’DAN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ MESAJI

Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Muaythai Federasyonu Eğitimden Sorumlu Asbaşkanı Hamit Durmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletin birlik ve beraberlik ruhunun her zaman yaşatılması gerektiğini vurguladı.

Durmaz, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andıklarını ifade etti.

Hamit Durmaz: “15 Temmuz Milletimizin Birlik Ruhunun En Büyük Simgesidir”

Türkiye Muaythai Federasyonu Eğitimden Sorumlu Asbaşkanı Hamit Durmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi gösterdiği kararlı duruşun tarih boyunca unutulmayacağını belirtti.

Durmaz, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmanın her vatandaşın ortak sorumluluğu olduğunu ifade ederek, 15 Temmuz’un yalnızca bir tarih değil; bağımsızlık, birlik ve beraberlik ruhunun simgesi olduğunu söyledi.

Şehitler Rahmetle, Gaziler Minnetle Anıldı

Mesajında aziz şehitleri rahmet ve minnetle anan Hamit Durmaz, kahraman gazilere de teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz gecesi canları pahasına vatanını, bayrağını ve demokrasisini koruyan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin sergilediği birlik ve beraberlik ruhu, geleceğe bırakılmış en büyük miraslardan biridir.”

Muaythai Camiasından Milli Birlik Vurgusu

Türkiye Muaythai Federasyonu olarak milli ve manevi değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Durmaz, sporun yalnızca başarı değil; aynı zamanda vatan sevgisi, disiplin, kardeşlik ve birlik duygusunu güçlendiren önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün, gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir milli hafıza olduğunun altını çizen Durmaz, tüm vatandaşların bu anlamlı günü birlik ve beraberlik içerisinde idrak etmesi temennisinde bulundu.