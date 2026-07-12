Malatyalı Antrenörlerin Gururu! İlk Kez Düzenlenen Elit Büyükler Tatami Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye İkinciliği

Malatyalı Antrenörlerin Gururu!

İLK KEZ DÜZENLENEN ELİT BÜYÜKLER TATAMİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Kocaeli’nde ilk kez düzenlenen Türkiye Muaythai Federasyonu Elit Büyükler Tatami Teknik Muaythai Türkiye Şampiyonası’nda, Malatyalı antrenörlerin yetiştirdiği Gelibolu Beylerbeyi Spor Kulübü sporcusu “El Patron” lakaplı Ömer Faruk Yanıkova, Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Başarılı sporcu, şimdi gözünü Hatay’da gerçekleştirilecek Süper Lig müsabakalarına çevirdi.

Kocaeli’nde İlk Kez Tatamide Düzenlenen Elit Büyükler Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından 09-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kocaeli’nde ilk kez düzenlenen Elit Büyükler Tatami Teknik Muaythai Türkiye Şampiyonası, Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların katılımıyla büyük heyecana sahne oldu. Elit Büyükler kategorisinde tatami sisteminde gerçekleştirilen organizasyon, Türk muaythai tarihinde önemli bir ilke de ev sahipliği yaptı.

Malatyalı Antrenörlerin Yetiştirdiği Sporcudan Türkiye İkinciliği

Şampiyonada mücadele eden Gelibolu Beylerbeyi Spor Kulübü sporcusu, “El Patron” lakaplı Ömer Faruk Yanıkova, başarılı performansıyla finale yükselerek Türkiye ikincisi oldu.

Elde ettiği dereceyle dikkatleri üzerine çeken Yanıkova, hem kulübünü hem de kendisini yetiştiren Malatyalı antrenörleri gururlandırdı. Başarılı sporcunun ortaya koyduğu performans, Hatay’da düzenlenecek Süper Lig organizasyonu öncesinde önemli bir moral kaynağı oldu.

Hedef Süper Lig’de Zirve

Türkiye ikinciliğiyle önemli bir başarı elde eden Ömer Faruk Yanıkova’nın, önümüzdeki günlerde Hatay’da gerçekleştirilecek Muaythai Süper Lig müsabakalarında da başarılı sonuçlara imza atması bekleniyor.

Malatyalı antrenörlerin disiplinli çalışmalarıyla yetişen başarılı sporcunun, Süper Lig’de de şampiyonluk hedefiyle mücadele edeceği öğrenildi.