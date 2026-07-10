ANTALYA MUAYTHAI’DE TARİHİ YENİLİK: U23 RİNĞDE, ELİT BÜYÜKLER TATAMİDE YARIŞACAK

Muhammet K. GÜLŞEN

Antalya Muaythai İl Temsilciliği’nin 2026 faaliyet programı kapsamında düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü U23 ve Büyükler Bay-Bayan Muaythai Antalya İl Şampiyonası, organizasyon yapısı ve uygulanacak yeni müsabaka sistemiyle Türk Muaythai adına önemli bir ilke sahne olacak.

U23 sporcular ringde, elit büyükler ise Antalya’da ilk kez tatamide mücadele edecek.

Antalya’da Muaythai Organizasyonlarında Yeni Uygulama.

Antalya Muaythai İl Temsilciliği tarafından 25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Antalya Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü U23 ve Büyükler Bay-Bayan Muaythai Antalya İl Şampiyonası, sporcuları ve kulüpleri bir araya getirecek.

Şampiyonada U23 kategorisi müsabakaları ringde, elit büyükler kategorisi müsabakaları ise tatamide gerçekleştirilecek. Antalya, bu uygulamayla elit büyükler kategorisinde il düzeyinde tatami sistemiyle şampiyona düzenleyen ilk il olacak. Organizasyonda karşılaşmalar, aynı anda kurulacak üç ringde gerçekleştirilecek.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, organizasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede Antalya’da önemli bir uygulamanın hayata geçirileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Antalya Muaythai İl Temsilciliğimizin faaliyet programında yer alan bu organizasyonda, U23 kategorisi ringde, elit büyükler kategorisi ise Antalya’da ilk kez tatami sistemiyle gerçekleştirilecek. Bu uygulamanın sporcularımızın gelişimine katkı sağlayacağına ve organizasyon kalitesini artıracağına inanıyorum. Şampiyonanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Antalya Muaythai İl Temsilcisi Mehmet Köktaş ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“2026 faaliyet programımız kapsamında düzenlediğimiz bu şampiyonada, yeni müsabaka sistemiyle önemli bir organizasyona imza atıyoruz. Aynı anda üç ringde gerçekleştirilecek karşılaşmalarla hem organizasyon verimliliğini artıracak hem de sporcularımıza daha nitelikli bir müsabaka ortamı sunacağız. Antalya, Muaythai organizasyonlarında öncü kimliğini güçlendirmeye devam edecektir.”

Sporun birleştirici gücünü 15 Temmuz’un anlam ve önemine yakışır şekilde yansıtacak organizasyonun, yüksek katılımla gerçekleştirilmesi beklenirken, Antalya Muaythai İl Temsilciliği’nin hayata geçireceği yeni uygulamanın, il düzeyindeki organizasyonlara örnek teşkil etmesi hedefleniyor.