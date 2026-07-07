BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

MUAYTHAI 2. KADEME TEMEL ANTRENÖR UYGULAMA EĞİTİMİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Muaythai Federasyonu, 2. Kademe Temel Antrenör Uygulama Eğitimi başvuru sürecine ilişkin detayları açıkladı.

Bolu’da düzenlenecek eğitim programına katılmak isteyen adayların, başvurularını belirtilen tarihler arasında Spor Bilgi Sistemi üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

Bolu’da Düzenlenecek Antrenör Eğitimi İçin Takvim Açıklandı

Türkiye Muaythai Federasyonu, faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilecek 2. Kademe Temel Antrenör Uygulama Eğitimi ile ilgili başvuru takvimini duyurdu.

Antrenör adaylarına yönelik uygulama eğitimi, 8-15 Temmuz tarihleri arasında Bolu 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Eğitim programının sonunda kursiyerler, komisyon karşısında yapılacak uygulamalı sınava tabi tutulacak.

Başvurular Spor Bilgi Sistemi Üzerinden Yapılacak

Ön kayıt başvuruları belirlenen tarihler arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların, e-Devlet üzerinden sisteme giriş yaparak “Spor Elemanı – Kurs Başvuru” bölümünden işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Federasyon, son başvuru tarihinden sonra yapılacak müracaatların kabul edilmeyeceğini belirterek adayların işlemlerini zamanında tamamlamaları konusunda uyarıda bulundu.

Katılım Ücreti ve Gerekli Belgeler

Kursa katılacak adayların, katılım ücretini Garanti Bankası üzerinden Spor Federasyonları Ödemesi ekranından Kurum Kodu: 3610 kullanarak yatırmaları gerekiyor.

Başvuru sırasında istenecek belgeler şunlar:

Katılım Formu

Katılım ücreti dekontu

Gelişim Semineri Şartı Bulunuyor

Federasyonun açıklamasına göre, 2. Kademe Temel Antrenör Uygulama Eğitimi ve üzerindeki tüm kademelerde Muaythai Gelişim Semineri’ne katılmış olma şartı aranacak.

Ayrıca adli sicil veya arşiv kaydı bulunan adayların, “Antrenör Olabilir” gerekçeli kararını temin ederek sisteme yüklemeleri zorunlu olacak.

Yetkililer, başvuru yapacak tüm adayların ilan edilen şartları dikkatle incelemeleri ve başvurularını eksiksiz şekilde tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.