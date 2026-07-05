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İslam Mahaçev’e Rusya’dan Onursal Spor Ustası Unvanı

İslam Mahaçev’e Rusya’dan Onursal Spor Ustası Unvanı
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İSLAM MAHAÇEV’E RUSYA’DAN ONURSAL SPOR USTASI UNVANI

F. Vural YILMAZ SİYAHUŞAK

UFC şampiyonu İslam Mahaçev, sambo sporundaki üstün başarıları ve bu dövüş sanatının dünya çapında tanıtımına yaptığı katkılar nedeniyle Rusya Onursal Spor Ustası (Honored Master of Sport of Russia) unvanına layık görüldü.

Ödül, Rusya Spor Bakanı Mihail Degtyarev tarafından 2 Temmuz 2026’da takdim edildi.

İslam Mahaçev’e verilen bu prestijli unvan, Combat SAMBO Dünya Şampiyonluğu ve UFC’de iki farklı ağırlık kategorisinde elde ettiği başarılarla sambo disiplinini uluslararası arenada tanıtmasını taçlandırmış oldu.

Mahaçev, ayrıca Şubat 2026’da Uluslararası Sambo Federasyonu (FIAS) Başkanı Vasili Şestakov tarafından SAMBO’nun Dünya Büyükelçisi olarak atanmıştı. Bu görev, onun sambo sporunun küresel tanıtımındaki rolünü daha da pekiştiriyor.

Uluslararası Sambo Federasyonu Başkanı Vasili Şestakov, “İslam olağanüstü bir sporcu, bir Combat SAMBO Dünya Şampiyonu ve sevilen dövüş sanatımızın uluslararası arenada popülerleşmesine eşi benzeri görülmemiş bir katkı sağlamıştır” sözleriyle Mahaçev’in başarısını övdü.

MMA dünyasında Mahaçev, sambo temsilcileri olarak bilinen Fedor Emelianenko ve Khabib Nurmagomedov ile birlikte çalışıyor ve pound-for-pound sıralamasında en üst basamaklarda yer alıyor.

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