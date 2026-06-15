TRUMP İSTEDİ, BEYAZ SARAY UFC FREEDOM 250’YE EV SAHİBİ OLDU!

F. Vural YILMAZ- SİYAHKUŞAK

Beyaz Saray’da gerçekleşen tarihi UFC gecesi, etkinliğin ev sahibi ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımıyla gövde gösterisine dönüştü. Gerçekleşen Freedom 250, hem spor hem de siyaset sahnesinde büyük yankı uyandırdı.

Beyaz Saray’ın Güney Çimliği’nde kurulan 4.300 kişilik özel arenada ve Ellipse’te toplanan yaklaşık 85.000 seyirci, görkemli bir atmosferde UFC karşılaşmalarını izledi.

Etkinlikte toplam yedi dövüş yapıldı. Dövüşçüler, Beyaz Saray’ın içinden başlayarak sekizgene doğru törensel yürüyüşler gerçekleştirdi. Sekizgenin üzerinde yer alan 28 metrelik “Pençe” adlı dev düzenek, ışıklandırmasıyla görsel bir şölen

Gecenin en çok beklenen karşılaşmasında Justin Gaethje, favori gösterilen Ilia Topuria’yı hafif siklet birleştirme maçında mağlup etti. Bu sonuç, spor severler için gecenin en büyük sürprizi ve heyecanı oldu. Muhteşem maçta ve Gaethje’den daha da iyi bir performans gelirken maçların hepsi teknik nakavt veya nakavtla sona erdi ve günün sonunda iki yeni şampiyon taçlandırıldı.

Etkinlik, Pazar gecesi planlandığı gibi yapılsada Cuma günü Lincoln Anıtı’ndaki basın toplantısı öncesinde yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle gecikme tehlikesi atlattı.

Etkinlik ABD Başkanı Trump’ın doğrudan tasarımıyla gerçekleşti ve UFC Başkanı Dana White ile dostluğu dikkat çekti.

UFC organizasyonu Freedom 250’nin “herkes için” olduğunu vurgulasa da, festival alanında Logan Paul’un “Gözün görebildiği her yerde Cumhuriyetçiler var!” sözleri siyasî çağrışımları güçlendirdi.

Başkan Trump, 80. doğum gününü kutladığı gün White ile birlikte töreni başlattı ve kafesin yanındaki özel koltuğuna oturdu.

Ana Karşılaşma Gecenin en çok beklenen maçında Justin Gaethje, favori Ilia Topuria’yı hafif siklet kemer birleştirme mücadelesinde mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

Etkinliğin ekonomik boyutu ele alındığında UFC hanesine yaklaşık 30 milyon dolar zarar bekliyor. Sponsorluk anlaşmaları yaklaşık 30 milyon dolar değerinde olsa da, bilet satışlarından ek gelir elde edilmedi.

Freedom 250, sporun ötesinde siyasî ve ekonomik tartışmalarla anılan, Beyaz Saray’da düzenlenmiş benzersiz bir UFC gecesi olarak tarihe geçti.