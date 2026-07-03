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Hatice Tuana Balcı Avrupa Şampiyonu Olarak Altın Madalyayı Türkiye’ye Kazandırdı

Hatice Tuana Balcı Avrupa Şampiyonu Olarak Altın Madalyayı Türkiye’ye Kazandırdı
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HATİCE TUANA BALCI AVRUPA ŞAMPİYONU OLARAK ALTIN MADALYAYI TÜRKİYE’YE KAZANDIRDI

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Milli judocu Hatice Tuana Balcı, İspanya’nın Gran Canaria kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Şampiyonası’nda kadınlar +70 kilo kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Finalde Ukraynalı Yana Dovhun’u mağlup eden başarılı sporcu, Türk bayrağını zirveye taşıdı.

Hatice Tuana Balcı Avrupa’nın Zirvesinde

İspanya’nın Gran Canaria kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Şampiyonası’nda mücadele eden milli judocu Hatice Tuana Balcı, kadınlar +70 kilo kategorisinde sergilediği üstün performansla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Turnuva boyunca başarılı maçlar çıkaran milli sporcu, altın madalyaya uzanarak Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.

Finale Namağlup Yükseldi

Hatice Tuana Balcı, şampiyonadaki ilk karşılaşmasında Polonyalı Nikola Nowicka’yı mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Çeyrek finalde ev sahibi İspanya’dan Sogona Magassa Fofana’yı geçen milli judocu, yarı finalde yine İspanyol rakibi Ballalo Coulibaly Toure’yi yenerek adını finale yazdırdı.

Altın Madalya Türkiye’nin Oldu

Final müsabakasında Ukraynalı Yana Dovhun ile karşılaşan Hatice Tuana Balcı, üstün bir performans ortaya koyarak rakibini mağlup etti ve kadınlar +70 kilo kategorisinde Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Milli judocunun kazandığı altın madalya, Türk judosu adına önemli bir başarı olarak kayıtlara geçerken, ay-yıldızlı sporcu Avrupa’nın zirvesine çıkarak İstiklal Marşı’nı tüm salona dinletti.

Türkiye Judo Federasyonu ve teknik ekip, genç sporcunun elde ettiği tarihi başarıyla gurur yaşarken, Hatice Tuana Balcı’nın önümüzdeki uluslararası organizasyonlarda da önemli başarılara imza atması bekleniyor.

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