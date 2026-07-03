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Paletli Yüzmede Dünya Kupası Heyecanı İzmir’de Başladı

Paletli Yüzmede Dünya Kupası Heyecanı İzmir’de Başladı
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PALETLİ YÜZMEDE DÜNYA KUPASI HEYECANI İZMİR’DE BAŞLADI

Haber Merkezi

Türkiye, sualtı sporlarında önemli bir uluslararası organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. 2026 CMAS Paletli Yüzme Havuz Gençler Dünya Kupası, İzmir’de 5 ülkeden 20 spor kulübü ve 167 genç sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye, uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 2026 CMAS Paletli Yüzme Havuz Gençler Dünya Kupası, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu koordinasyonunda, Ege Sualtı Sporları Kulübü organizasyonuyla İzmir’de başladı.

Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu’nda 2-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle gerçekleştiriliyor. Dünya Kupası, paletli yüzmenin genç yıldızlarını aynı havuzda buluştururken, Türkiye’nin uluslararası organizasyon tecrübesini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Beş Ülkeden 167 Genç Sporcu Madalya Mücadelesi Verecek

Şampiyonaya Avusturya, Macaristan, Hindistan, Polonya ve Türkiye olmak üzere toplam 5 ülkeden 20 spor kulübü katılıyor.

Organizasyonda C, D ve E kategorilerinde mücadele edecek 89 erkek ve 78 kadın olmak üzere toplam 167 sporcu, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde dereceye girebilmek için kıyasıya yarışacak.

Kulüpler bazında gerçekleştirilen Dünya Kupası, genç sporcuların uluslararası deneyim kazanması açısından büyük önem taşıyor.

Kadir Sağlam: “Gençler Dünya Kupası’na İlk Kez Ev Sahipliği Yapıyoruz”

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam, organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Başkan Sağlam, Türkiye’nin paletli yüzmede uluslararası başarılarını her geçen yıl artırdığını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Paletli yüzmede uluslararası yarışmalarda ülkemizi başarıyla temsil ediyoruz. Gençler Dünya Kupası’na ilk kez ev sahipliği yapıyoruz. Federasyon olarak uluslararası şampiyonalardaki organizasyon tecrübemizi artık spor kulüplerimiz düzeyinde de ortaya koyuyoruz. Bu önemli organizasyonda emeği geçen Ege Sualtı Sporları Kulübümüzü kutluyorum.”

Sağlam ayrıca, organizasyona destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanlarına teşekkür etti.

Türkiye Uluslararası Organizasyonlardaki Gücünü Bir Kez Daha Gösteriyor

İzmir’de düzenlenen 2026 CMAS Paletli Yüzme Havuz Gençler Dünya Kupası, Türkiye’nin sualtı sporlarındaki organizasyon kabiliyetini uluslararası platformda bir kez daha ortaya koyarken, genç sporcuların dünya standartlarında mücadele etmesine de önemli katkı sağlayacak.

Dört gün sürecek organizasyonda dereceye giren sporcular, kendi kategorilerinde Dünya Kupası madalyalarının sahibi olacak.

Kaynak: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

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