Para Atletizm Milli Takımından Portekiz’de 2 Altın, 1 Gümüş Madalya

PARA ATLETİZM MİLLİ TAKIMINDAN PORTEKİZ’DE 2 ALTIN, 1 GÜMÜŞ MADALYA

Haber Merkezi

Portekiz’in Lizbon kentinde düzenlenen 2026 Portekiz Ulusal Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye Para Atletizm Milli Takımı, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Elde edilen derecelerle birlikte Aysel Önder dünya sıralamasında zirveye yükselirken, Esra Bayrak ve Fatma Damla Altın da dünya klasmanında önemli basamaklara çıktı.

Para Atletizm Milli Takımından Portekiz’de Büyük Başarı

23-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen 2026 Portekiz Ulusal Atletizm Şampiyonası’na davet usulüyle katılan Türkiye Para Atletizm Milli Takımı sporcuları, gösterdikleri üstün performansla uluslararası arenada önemli başarılara imza attı.

Milli özel sporcular, organizasyonu 2 altın ve 1 gümüş madalya ile tamamlayarak Türkiye’nin para atletizmdeki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Aysel Önder Dünya Liderliğine Yükseldi

Şampiyonanın en dikkat çeken performanslarından biri, Aysel Önder’den geldi. Başarılı milli sporcu, 400 metre T20 kategorisinde altın madalya kazanırken elde ettiği derece sayesinde dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldi.

Uzun atlama T20 kategorisinde mücadele eden Esra Bayrak ise rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Aynı branşta yarışan Fatma Damla Altın ise gümüş madalya kazanarak Türkiye’ye bir önemli başarı daha kazandırdı.

Dünya Sıralamasında Önemli Yükseliş

Portekiz’de elde edilen dereceler yalnızca madalya başarısıyla sınırlı kalmadı.

Uluslararası klasmanda;

Aysel Önder, 400 metre T20 kategorisinde dünya 1 numarası oldu.

Esra Bayrak, uzun atlama T20 kategorisinde dünya ikinciliğine yükseldi.

Fatma Damla Altın ise aynı kategoride dünya dördüncüsü konumuna geldi.

Elde edilen sonuçlar, Türkiye’nin para atletizm branşındaki uluslararası rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Başkan Birol Aydın’dan Tebrik Mesajı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Portekiz’deki tarihi başarıların ardından milli sporcuları ve teknik ekibi kutladı.

Başkan Aydın, yaptığı açıklamada, Portekiz’de kazanılan 2 altın ve 1 gümüş madalyanın ülke adına büyük gurur kaynağı olduğunu belirterek, Aysel Önder’in dünya sıralamasında zirveye yükselmesinin, Esra Bayrak ile Fatma Damla Altın’ın ise dünya klasmanında önemli dereceler elde etmesinin Türk sporunun gelişimi açısından son derece değerli olduğunu ifade etti.

Aydın ayrıca, özel sporcuların uluslararası organizasyonlarda sergiledikleri azim, disiplin ve mücadele ruhunun örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, başarıda emeği bulunan teknik heyeti de tebrik etti.

Kaynak: Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu