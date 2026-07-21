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Down Futsal Millî Takımımız Dünya Şampiyonası Öncesi Son Kampını Konya’da Tam Gaz Sürdürüyor

Down Futsal Millî Takımımız Dünya Şampiyonası Öncesi Son Kampını Konya’da Tam Gaz Sürdürüyor
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DOWN FUTSAL MİLLÎ TAKIMIMIZ DÜNYA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ SON KAMPINI KONYA’DA TAM GAZ SÜRDÜRÜYOR

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Down Futsal Millî Takımı, 25 Temmuz-8 Ağustos 2026 tarihleri arasında ABD’nin Houston kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesindeki son hazırlık kampına Konya’da devam ediyor.

Yoğun antrenman programını sürdüren ay-yıldızlı ekip, şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanırken federasyon yöneticileri de kampı ziyaret ederek millî sporculara moral verdi.

Down Futsal Millî Takımı Dünya Şampiyonası İçin Konya’da Güç Depoluyor

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Down Futsal Millî Takımı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Houston kentinde gerçekleştirilecek 2026 Down Futsal Dünya Şampiyonası öncesindeki son hazırlıklarını Konya’da sürdürüyor.

13-25 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen hazırlık kampında millî sporcular, teknik heyetin hazırladığı program doğrultusunda yoğun tempoda çalışmalarına devam ediyor. Fiziksel dayanıklılığın artırılmasının yanı sıra taktik organizasyonlar, hazırlık maçları ve takım uyumuna yönelik antrenmanlarla ay-yıldızlı ekip dünya şampiyonasına en hazır şekilde gitmeyi hedefliyor.

Federasyon Yönetiminden Millî Takıma Moral Ziyareti

Hazırlık kampı kapsamında Federasyon Başkan Vekili, Federasyon Asbaşkanları, Denetleme Kurulu Üyeleri ve Başkan Danışmanları, Konya’daki kampı ziyaret ederek millî takımın çalışmalarını yerinde takip etti.

Ziyarette özel sporcular, antrenörler ve teknik ekiple bir araya gelen federasyon yöneticileri, kamp süreci hakkında bilgi aldı. Yönetim kurulu üyeleri, Dünya Şampiyonası öncesinde millî sporculara başarı dileklerini ileterek Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inançlarını dile getirdi.

Başkan Birol Aydın: “Başarıya Yürekten İnanıyorum”

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, kamp çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Down Futsal Millî Takımı’nın büyük bir disiplin ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Aydın, özel sporcuların, antrenörlerin ve teknik ekibin ortaya koyduğu emeğin Dünya Şampiyonası’nda önemli başarılara dönüşeceğine inandığını ifade ederek, kamp sürecine katkı sağlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar başta olmak üzere destek veren tüm kurum ve yetkililere teşekkür etti.

Başkan Aydın, ay-yıldızlı formayla mücadele edecek tüm sporculara ve teknik ekibe başarı dileklerini ileterek, “Dualarımız sizinle. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun.” mesajını paylaştı.

Hedef Dünya Şampiyonasında Zirve

Konya’da gerçekleştirilen son hazırlık kampıyla birlikte fiziksel ve taktiksel açıdan önemli bir süreçten geçen Down Futsal Millî Takımı, 25 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında ABD’nin Houston kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi ve madalya mücadelesi vermeyi amaçlıyor.

Kaynak: Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu

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