HAYRİ DOĞAN HOZANLI GENÇLER TÜRKİYE MUAYTHAI ŞAMPİYONASI MUHTEŞEM FİNALLERLE TAMAMLANDI

Haber Merkezi

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu tarafından düzenlenen Hayri Doğan Hozanlı Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası, nefes kesen final müsabakalarının ardından sona erdi.

Yüksek organizasyon kalitesi, teknolojik altyapısı ve şeffaf skor sistemiyle dikkat çeken şampiyona, Türk Muaythai’sinin uluslararası seviyedeki gelişimini bir kez daha ortaya koydu.

Hayri Doğan Hozanlı Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası Muhteşem Finallerle Tamamlandı

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu tarafından organize edilen Hayri Doğan Hozanlı Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası, büyük heyecana sahne olan final karşılaşmalarının ardından başarıyla tamamlandı.

Şampiyona boyunca gerçekleştirilen eleme, çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarında genç sporcular, 2026 Türkiye Şampiyonluğu için ringe çıktı. Yüksek tempolu ve mücadele gücü yüksek karşılaşmalar sonunda farklı sıkletlerde şampiyonluğa ulaşan sporcular belli oldu.

Uluslararası Standartlarda Organizasyon

İlk gününden son gününe kadar disiplinli organizasyonu, güçlü teknik altyapısı ve yoğun katılımıyla dikkat çeken şampiyona, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları seviyesindeki organizasyon kalitesiyle büyük beğeni topladı.

Hayri Doğan Hozanlı’nın anısına yakışır bir atmosferde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, antrenörler, hakemler ve kulüpler centilmence mücadele ederek Türk Muaythai’sinin gelişimine önemli katkı sundu.

Federasyon yetkilileri, şampiyonaya katılan tüm sporcuları gösterdikleri azim, disiplin ve mücadele ruhundan dolayı kutlarken, dereceye giren sporcuları da tebrik etti.

Başkan Hasan Yıldız: “Muaythai’yi Dünyada Daha İleri Taşıyacağız”

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, organizasyonun ardından yaptığı değerlendirmede şampiyonanın başarıyla tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün yılın en büyük organizasyonlarından biri olan Hayri Doğan Hozanlı Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası’nı başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Başta sporcularımız olmak üzere antrenörlerimize, hakemlerimize, kulüplerimize, organizasyonda görev alan tüm ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Yıldız, Muaythai’nin yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası arenada da daha güçlü bir konuma ulaşması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, sporun disiplin, cesaret ve yüksek teknik bilgi gerektirdiğini vurguladı.

Online Skor Sistemiyle Tam Şeffaflık

Şampiyonada kullanılan online skor sistemi, organizasyonun öne çıkan yeniliklerinden biri oldu. Sistem sayesinde müsabakaların başlangıç ve bitiş süreleri, hakem puanlamaları, raund sonuçları ve karşılaşma içerisindeki tüm puanlamalar anlık olarak takip edilebildi.

Federasyon, bu uygulamanın Türk Muaythai’sinin uluslararası standartlara uyum sürecinde önemli bir adım olduğunu belirterek, teknolojiyi merkeze alan şeffaf yönetim anlayışını gelecekteki organizasyonlarda da sürdüreceğini ifade etti.

Türk Muaythai’si Geleceğe Güven Veriyor

Yüksek katılımın sağlandığı organizasyon, genç sporcuların performanslarıyla Türk Muaythai’sinin geleceği adına umut verdi. Şampiyona boyunca sergilenen mücadele seviyesi, sporcuların uluslararası organizasyonlar öncesinde önemli bir gelişim gösterdiğini ortaya koyarken, federasyonun eğitim ve altyapıya yaptığı yatırımların da meyvelerini verdiği gözlendi.

Kaynak: Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu