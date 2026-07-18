BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EUSA AVRUPA ÜNİVERSİTELER KARATE ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Bayburt Üniversitesi, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenecek EUSA Avrupa Üniversiteler Karate Şampiyonası’nda iki sporcu ve iki akademisyenle Türkiye adına tatamiye çıkacak.

Avrupa’nın en güçlü üniversite karatecilerinin mücadele edeceği organizasyonda hedef madalya ile yurda dönmek.

Bayburt Üniversitesi Avrupa Sahnesinde

Bayburt Üniversitesi, uluslararası spor organizasyonlarındaki başarısını bir kez daha Avrupa arenasına taşıyor. Arnavutluk’un başkenti Tiran’da 8-16 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek EUSA Avrupa Üniversiteler Karate Şampiyonası’nda Bayburt Üniversitesi, sporcuları ve teknik ekibiyle Türkiye’yi temsil edecek.

Avrupa’nın farklı ülkelerinden üniversite sporcularının katılım sağlayacağı organizasyonda, Türk sporcular madalya mücadelesi verecek.

Tatamiye Avni Baki Güler Ve Özge Yılmaz Çıkacak

Bayburt Üniversitesi kafilesinde erkekler kategorisinde Avni Baki Güler, kadınlar kategorisinde ise Özge Yılmaz mücadele edecek. Yoğun hazırlık dönemini tamamlayan milli sporcular, kendi kategorilerinde Avrupa şampiyonluğu hedefiyle tatamiye çıkacak.

Şampiyona, üniversite sporları kapsamında Avrupa’nın en prestijli karate organizasyonlarından biri olarak gösteriliyor.

Teknik Heyette Deneyimli Akademisyenler Görev Alacak

Bayburt Üniversitesi kafilesinin teknik ve idari sorumluluğunu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kul ile Dr. Öğretim Üyesi Emre Boz üstlenecek.

Deneyimli akademisyenler, organizasyon boyunca hem antrenörlük hem de kafile başkanlığı görevlerini yerine getirerek sporcuların en iyi performansı sergilemeleri için destek sağlayacak.

Hedef Avrupa’da Madalya

EUSA tarafından organize edilen Avrupa Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilecek karate müsabakaları, kıtanın en başarılı üniversite sporcularını aynı tatamide buluşturacak.

Son yıllarda spor yatırımları ve elde ettiği başarılarla dikkat çeken Bayburt Üniversitesi, uluslararası organizasyonlarda da Türkiye’nin önemli temsilcileri arasında yer almaya devam ediyor.

Tiran’daki şampiyona, üniversitenin uluslararası spor vizyonuna katkı sunarken, sporcular için de önemli bir kariyer deneyimi olacak. Kafile, hazırlıklarını tamamlamasının ardından Arnavutluk’a hareket edecek. Müsabakaların detaylı programı ise teknik toplantı sonrasında açıklanacak.