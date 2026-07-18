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Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu Karate Şampiyonası Samsun’da Başladı

Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu Karate Şampiyonası Samsun’da Başladı
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AZERBAYCAN-TÜRKİYE DOSTLUK GRUBU KARATE ŞAMPİYONASI SAMSUN’DA BAŞLADI

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Samsun’da düzenlenen Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu Spor Toto Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası, görkemli açılış töreniyle başladı.

Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların mücadele edeceği organizasyon, iki ülke arasındaki spor dostluğunu da güçlendirmeyi hedefliyor.

Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu Karate Şampiyonası Samsun’da Başladı

Açılış Töreni Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi.

17-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Samsun Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu’nda düzenlenen Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu Spor Toto Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası, düzenlenen resmi açılış töreniyle başladı.

Törene Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, federasyon yönetim kurulu üyeleri, protokol temsilcileri, antrenörler, hakemler ve çok sayıda sporcu katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gerçekleştirilen programda, organizasyonun iki ülke arasındaki dostluk ve spor kültürünün gelişmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Genç Karateciler Madalya İçin Tatamiye Çıkıyor

Türkiye’nin farklı illerinden gelen ümit, genç ve U21 kategorilerindeki sporcular, üç gün boyunca dereceye girebilmek için tatamide mücadele edecek. Şampiyona, milli takım seçmeleri açısından da önem taşırken, sporcular uluslararası organizasyonlar öncesinde performanslarını sergileme fırsatı bulacak.

Dostluk Ve Fair Play Ön Planda

Karate camiasını bir araya getiren organizasyonda yalnızca sportif başarı değil, dostluk, kardeşlik ve fair play ruhunun da ön plana çıkarılması hedefleniyor. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki güçlü spor iş birliğini pekiştiren şampiyona, karate sporunun gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Karate Federasyonu

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