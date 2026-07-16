HAYRİ DOĞAN HOZANLI TÜRKİYE GENÇLER MUAYTHAI ŞAMPİYONASI AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Hayri Doğan Hozanlı Türkiye Gençler Muaythai Şampiyonası, Adana’da düzenlenen açılış töreniyle başladı.

14-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç sporcular şampiyonluk mücadelesi verirken, dereceye giren isimler millî takım kadroları için değerlendirmeye alınacak.

Hayri Doğan Hozanlı’nın Adı Türkiye Şampiyonasıyla Yaşatılıyor

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu tarafından düzenlenen Hayri Doğan Hozanlı Türkiye Gençler Muaythai Şampiyonası, Adana’da gerçekleştirilen görkemli açılış töreniyle başladı.

14-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında devam edecek organizasyonda, Türkiye’nin farklı illerinden gelen yüzlerce genç sporcu, Türkiye Şampiyonluğu için ringe çıkacak. Şampiyonanın sonunda başarılı olan sporcular, millî takım kadrolarında değerlendirilerek uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi temsil etme fırsatı elde edecek.

Vali Mustafa Yavuz’dan Birlik ve Beraberlik Mesajı

Açılış töreninde konuşan Adana Valisi Mustafa Yavuz, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Merhum Dünya Şampiyonu millî sporcu Hayri Doğan Hozanlı’nın adının böylesine anlamlı bir organizasyonda yaşatılmasının büyük bir vefa örneği olduğunu belirten Yavuz, sporun dostluk, kardeşlik ve birlik duygularını güçlendiren önemli bir değer olduğunu ifade etti. Vali Yavuz, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarı dileklerini iletti.

Başkan Hasan Yıldız: “Onun Hatırasını Yaşatmak Büyük Bir Onur”

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız da konuşmasında, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün önemine dikkat çekerek, vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Başkan Yıldız, organizasyona adını veren Dünya Şampiyonu millî sporcu Hayri Doğan Hozanlı’yı rahmetle yad ederek, ailesine bir kez daha başsağlığı dileğinde bulundu.

Yıldız, konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Onun hatırasını yaşatmak bizler için büyük bir onurdur. Şampiyonamızın centilmence, sakatlıksız ve başarıyla tamamlanmasını temenni ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”

İl Müdürü Mustafa Loğoğlu: “Adana Böylesine Anlamlı Bir Organizasyona Ev Sahipliği Yapmaktan Gurur Duyuyor”

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ise konuşmasında 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, Adana’nın yetiştirdiği Dünya Şampiyonu millî sporcu Hayri Doğan Hozanlı’nın adının Türkiye Şampiyonası’nda yaşatılmasının büyük bir anlam taşıdığını söyledi.

Loğoğlu, böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade ederek başta Adana Valiliği olmak üzere Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu ile organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti ve tüm sporculara başarılar diledi.

Millî Takım Yolunda Kritik Organizasyon

Türkiye Gençler Muaythai Şampiyonası, yalnızca Türkiye şampiyonlarını belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda millî takım seçmeleri açısından da büyük önem taşıyacak. Organizasyonda başarılı performans sergileyen sporcular, Türkiye Muaythai Millî Takımı kadrolarında değerlendirilerek uluslararası şampiyonalarda ay-yıldızlı formayı giyme şansı yakalayacak.

Kaynak: Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu