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BOŞ ELİN SANATI: KARATE-DO Boş Elin Sanatı: Karate-Do’nun Derin Dünyasına Yolculuk Karate-Do iki Japonca kelimeden meydana gelir. Kara-boş, silahsız veya geniş anlamda kainatı anlatır. Te-el, Do-takip edilmesi gereken tarikat yolu, ahlak anlamına gelir.
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Ortahisar Belediyesi Karate Takımı, Türkiye Üçüncüsü Oldu

Ortahisar Belediyesi Karate Takımı, Türkiye Üçüncüsü Oldu
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ORTAHİSAR BELEDİYESİ KARATE TAKIMI, TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Haber Merkezi

Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu Spor Toto Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası, 17-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Samsun Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu’nda gerçekleşti.

Yaklaşık 1.500 sporcunun katılğı şampiyonada mücadele eden Ortahisar Belediyesi Genç Erkek Karate Kata Takımı, Türkiye üçüncüsü oldu.

Ortahisar Belediyesi Karate Takımı, 17-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu Spor Toto Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’na katıldı. Şampiyonada başarılı bir performans sergileyen Genç Erkek Karate Kata Takımı, takım klasmanında Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Geçen yıl elde ettiği başarıyı bu yıl da tekrarlayan Genç Erkek Karate Kata Takımı, unvanını korudu.

Aynı şampiyonada tatamiye çıkan Kağan Bayraktar da zorlu rakiplerine karşı yaptığı 6 karşılaşmanın ardından Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Genç sporcu bu başarısıyla, Milli Takım seçmelerine katılmaya da hak kazandı.

Başkanı Ahmet Kaya, sporcuları tebrik etti

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Gösterdikleri başarılı performansla Türkiye üçüncülüğünü elde eden Genç Erkek Karate Kata Takımımız ve tatamide bronz madalya kazanan genç sporcumuz Kağan Bayraktar, hepimizi gururlandırdı. Ortahisar Belediyesi ailesi olarak sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” sözleriyle sporcuları tebrik etti.

Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu Sportoto Ümit, Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Kağan Bayraktar, önemli bir başarıya daha imza attı.

Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu Sportoto Ümit, Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Kağan Bayraktar, önemli bir başarıya daha imza attı.

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