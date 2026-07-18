Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası Sarıveliler’de Başlıyor
SPOR TOTO MUAYTHAI SÜPER LİGİ 1. AYAK TURNUVASI SARI VELİLER’DE BAŞLIYOR
Haber: Muhammet K. GÜLŞEN
Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu ile Spor Toto ve Sarıveliler Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 2026 Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası, 20-21 Temmuz tarihlerinde Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde gerçekleştirilecek.
Türkiye’nin elit muaythai sporcularını buluşturacak organizasyonun final niteliğindeki karşılaşmaları, 21 Temmuz Salı günü saat 20.00’de Sports TV’den canlı yayınlanacak.
Elit Sporcular Sarıveliler’de Ringe Çıkacak
Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu’nun 2026 faaliyet programında yer alan Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası, Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde sporseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Organizasyonda, Türkiye Şampiyonaları’nda derece elde eden elit sporcular çeyrek final ve yarı final müsabakalarında ringe çıkarak Süper Lig’in ilk ayağında başarı için mücadele edecek. Türk muaythaisinin en başarılı isimlerini aynı organizasyonda buluşturacak turnuvanın yüksek tempolu karşılaşmalara sahne olması bekleniyor.
Karşılaşmalar Sports TV’den Canlı Yayınlanacak
Turnuva kapsamında sporcuların tartı işlemleri, teknik hazırlıkları ve medya organizasyonları tamamlanırken, organizasyonun resmi tanıtımı ise 20 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek Basın Toplantısı ve Face to Face programıyla gerçekleştirilecek.
Sporseverler, büyük heyecana sahne olacak Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Müsabakaları’nı 21 Temmuz Salı günü saat 20.00’den itibaren Sports TV ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.
Hasan Yıldız’dan Destek Veren Kurumlara Teşekkür
Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Spor Toto Muaythai Süper Ligi’nin Türk muaythai sporunun gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, Türk sporuna verdikleri destekten dolayı Spor Toto Teşkilat Başkanlığına, organizasyona ev sahipliği yapan Sarıveliler Belediyesine ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.
Organizasyon Programı
20 Temmuz 2026 Pazartesi
12.00 – Otele giriş
14.00-16.00 – Tartı işlemleri
18.00 – Basın Toplantısı ve Face to Face
19.00 – Akşam yemeği
21 Temmuz 2026 Salı
09.00-10.00 – Kahvaltı
13.00 – Öğle yemeği
20.00 – Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Müsabakaları (Canlı Yayın)
22 Temmuz 2026 Çarşamba
09.00 – Kahvaltı
11.00 – Otelden çıkış
Tüm Sporseverler Davet Edildi
Türk Muaythai’nin en seçkin sporcularını aynı ringde buluşturacak organizasyon, Sarıveliler Kent Meydanı’nda kurulacak özel ringde gerçekleştirilecek. Federasyon yetkilileri, sporseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet etti.
Kaynak: Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu