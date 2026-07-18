SPOR TOTO MUAYTHAI SÜPER LİGİ 1. AYAK TURNUVASI SARI VELİLER’DE BAŞLIYOR

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu ile Spor Toto ve Sarıveliler Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 2026 Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası, 20-21 Temmuz tarihlerinde Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin elit muaythai sporcularını buluşturacak organizasyonun final niteliğindeki karşılaşmaları, 21 Temmuz Salı günü saat 20.00’de Sports TV’den canlı yayınlanacak.

Elit Sporcular Sarıveliler’de Ringe Çıkacak

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu’nun 2026 faaliyet programında yer alan Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası, Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde sporseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Organizasyonda, Türkiye Şampiyonaları’nda derece elde eden elit sporcular çeyrek final ve yarı final müsabakalarında ringe çıkarak Süper Lig’in ilk ayağında başarı için mücadele edecek. Türk muaythaisinin en başarılı isimlerini aynı organizasyonda buluşturacak turnuvanın yüksek tempolu karşılaşmalara sahne olması bekleniyor.

Karşılaşmalar Sports TV’den Canlı Yayınlanacak

Turnuva kapsamında sporcuların tartı işlemleri, teknik hazırlıkları ve medya organizasyonları tamamlanırken, organizasyonun resmi tanıtımı ise 20 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek Basın Toplantısı ve Face to Face programıyla gerçekleştirilecek.

Sporseverler, büyük heyecana sahne olacak Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Müsabakaları’nı 21 Temmuz Salı günü saat 20.00’den itibaren Sports TV ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

Hasan Yıldız’dan Destek Veren Kurumlara Teşekkür

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Spor Toto Muaythai Süper Ligi’nin Türk muaythai sporunun gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, Türk sporuna verdikleri destekten dolayı Spor Toto Teşkilat Başkanlığına, organizasyona ev sahipliği yapan Sarıveliler Belediyesine ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Organizasyon Programı

20 Temmuz 2026 Pazartesi

12.00 – Otele giriş

14.00-16.00 – Tartı işlemleri

18.00 – Basın Toplantısı ve Face to Face

19.00 – Akşam yemeği

21 Temmuz 2026 Salı

09.00-10.00 – Kahvaltı

13.00 – Öğle yemeği

20.00 – Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Müsabakaları (Canlı Yayın)

22 Temmuz 2026 Çarşamba

09.00 – Kahvaltı

11.00 – Otelden çıkış

Tüm Sporseverler Davet Edildi

Türk Muaythai’nin en seçkin sporcularını aynı ringde buluşturacak organizasyon, Sarıveliler Kent Meydanı’nda kurulacak özel ringde gerçekleştirilecek. Federasyon yetkilileri, sporseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet etti.

Kaynak: Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu