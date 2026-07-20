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BOŞ ELİN SANATI: KARATE-DO Boş Elin Sanatı: Karate-Do’nun Derin Dünyasına Yolculuk Karate-Do iki Japonca kelimeden meydana gelir. Kara-boş, silahsız veya geniş anlamda kainatı anlatır. Te-el, Do-takip edilmesi gereken tarikat yolu, ahlak anlamına gelir.
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Dövüş Dünyası, FİFA Dünya Kupası Finalinde Buluştu

Dövüş Dünyası, FİFA Dünya Kupası Finalinde Buluştu
  • DIŞ HABERLER / MMA
  • 20 Temmuz 2026 13:56 | Güncellenme: 20 Temmuz 2026 14:07
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DÖVÜŞ DÜNYASI, FİFA DÜNYA KUPASI 2026 FİNALİNDE  BULUŞTU

Haber: F. Vural YILMAZ

FIFA Dünya Kupası, İspanya ve Arjantin arasında oynanan final karşılaşması, tarihe geçen özel bir açılış törenine sahne oldu.

Michael Buffer ve Bruce Buffer

Michael Buffer ve Bruce Buffer

MetLife Stadyumu’nda dünyaca ünlü anonsçular Michael Buffer ve Bruce Buffer, boks ve UFC kültürünü futbol ile birleştiren eşsiz bir gösteri sundu.

Bruce Buffer, 1996’dan bu yana UFC’nin simgesi haline gelen “It’s Time!” sloganını bir kez daha haykırarak atmosferi doruğa çıkardı. Michael Buffer ise boks dünyasında ölümsüzleşen “Let’s Get Ready to Rumble!” ifadesini ilk kez bir Dünya Kupası finalinde dile getirerek stadyumu adeta salladı.

UFC efsanesi Khabib Nurmagomedov

UFC efsanesi Khabib Nurmagomedov

Bu tarihi an, FIFA’nın final törenini yalnızca bir spor karşılaşması olmaktan çıkarıp küresel bir şova dönüştürdüğünü kanıtladı.

Açılışta sürpriz konuklar da vardı: UFC efsanesi Khabib Nurmagomedov, mevcut hafif sıklet şampiyonu Islam Makhachev ve yükselen yıldız Arman Tsarukyan tribünlerde yerini aldı. Makhachev, şampiyonluk savunması hazırlıklarına kısa bir ara vererek finali izlerken; Tsarukyan ise bir sonraki dövüşünün açıklanmasını beklerken futbolun keyfini çıkardı.

Böylece, futbolun büyüsü ile dövüş sporlarının enerjisi aynı sahnede buluşarak 2026 Dünya Kupası finaline damgasını vurdu.

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