ŞİLE DERE KÖYLERİNDE TARİHİ ADIM: ÇOCUKLAR İÇİN ÜCRETSİZ KARATE EĞİTİMİ BAŞLIYOR!

Haber: Vasfi Aşçı

Şile’nin Dere Köyleri, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak dev bir spor projesine ev sahipliği yapıyor. Dünya ve Avrupa şampiyonlarının antrenörü Hayrullah Yamanoğlu, bölgedeki 5-13 yaş arası çocuklara tamamen ücretsiz ve gönüllü olarak karate ve savunma sanatları eğitimi verecek.

ŞİLE / İSTANBUL – Şile Dere Köyleri’nde sporu tabana yaymak ve geleceğin teminatı olan çocukları sağlıklı birer birey olarak yetiştirmek amacıyla bölge tarihinde bir ilke imza atılıyor. Türkiye Karate Federasyonu eski Milli Takımlar Teknik Kurulu Üyesi ve kariyeri boyunca dünya ile Avrupa şampiyonları yetiştirmiş olan ünlü antrenör Hayrullah Yamanoğlu, Şile’deki çocuklar için kollarını sıvadı.

Proje kapsamında, bölgedeki 8 köyde yaşayan 5-13 yaş arası tüm çocuklar, hiçbir ücret ödemeden profesyonel karate ve savunma sporları eğitimi alma imkanına kavuşacak.

8 Köy El Ele Verdi: Muhtarlardan Tam Destek

Projenin hayata geçirilmesinde Şile Dere Köyleri muhtarları büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Çocukların sporla buluşması için tek yürek olan bölge muhtarlarına ve projeye öncülük eden isimlere teşekkür mesajları gecikmedi.

Projeye destek veren ve katılım sağlayan köy muhtarları şu isimlerden oluştu:

Oruçoğlu Köyü Muhtarı: Mehmet Ali Sağlam

Avcıkoru Köyü Muhtarı: Erol Pehlivan

Yeşilvadi Köyü Muhtarı: Alican Özdemir

Kömürlük Köyü Muhtarı: Hasan Usta

Esenceli Köyü Muhtarı: Serkan Erman

Bıçkıdere Köyü Muhtarı: Beşir Subaşı

Ulupelit Köyü Muhtarı: Mahmut Küçükarslan

Darlık Köyü Muhtarı: Fehmi Güner

“Geleceğimiz Olan Çocuklar İçin Tüm Aileleri Bekliyoruz” Projenin koordinasyonunda ve köyler arası köprü kurulmasında büyük emek harcayan, Şile Anahtar Partisi STK Teşkilat Başkanı Erhan Kaplan başta olmak üzere, sürece katkı sunan tüm isimlere şükranlar sunuldu. Yapılan açıklamada; “Geleceğimiz olan çocuklarımızı sporla buluşturacak bu anlamlı projeye tüm ailelerimizi destek olmaya ve çocuklarını bu ücretsiz eğitimlere kaydettirmeye davet ediyoruz” denildi.

Köy yaşantısında çocukların sosyal ve sportif faaliyetlere erişimini kolaylaştıracak bu örnek projenin, önümüzdeki günlerde ders başı yapması bekleniyor.