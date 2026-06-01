BALKANLARDA AY-YILDIZ FIRTINASI: MİLLİLER KÜRSÜYÜ KAPATTI!

Vasfi Aşçı

İstanbul’un ev sahipliği yaptığı 30. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası, Türk sporunun gövde gösterisine sahne oldu. 13 farklı ülkeden 1700 geleceğin yıldız sporcusunun tatamiye çıktığı dev turnuvada, milli sporcularımız hakemlerin yanlı yönetimlerine ve önlerine çıkarılan tüm engellere rağmen tarihi bir başarıya imza attı. Türkiye; 19 altın, 25 gümüş ve 36 bronz olmak üzere toplamda 80 madalya kazanarak organizasyonun açık ara en büyüğü olduğunu tüm dünyaya kanıtladı.

5 NUMARALI TATAMİDE SİNİR SAVAŞI VE ZAFERE UZANAN DİRENİŞ!

Şampiyonanın en kritik ve tansiyonu yüksek anları 5 nolu tatamide yaşandı. Turnuva boyunca hakemlerin taraflı kararları karşısında zorlu bir sınav veren Sorumlu Sensei Kamil Üci ve milli takım antrenörleri, haksızlıklara karşı adeta bir duvar oldu. Türk karate ekolünün karakterini sahaya yansıtan teknik heyet ve sporcular, psikolojik baskıyı kırarak performanslarını zirveye taşıdı. Üç gün süren bu çetin mücadelenin sonunda, İstanbul’da Balkan karatesine adeta Türk mührü vuruldu.

ŞAMPİYONANIN ÖZET TABLOSU

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam Madalya TÜRKİYE 19 25 36 80

PODYUMUN RENGİ KIRMIZI-BEYAZ: BİRİNCİ DE BİZİZ, İKİNCİ DE!

Rakiplerin hamleleri ve hakemlerin tartışmalı kararları, podyumdaki Türk egemenliğini engelleyemedi. Kategorilerin genel sıralamasında kürsünün tüm basamakları ay-yıldızlı bayrağımızın renkleriyle donatıldı:

1. TÜRKİYE 2. TÜRKİYE 3. TÜRKİYE 4. TÜRKİYE

Genç yeteneklerimiz, şanlı bayrağımızı en üst noktaya çıkarma kararlılığıyla mücadele ederek her kategoride zirveyi kimseye kaptırmadı.

KRİZ ANLARINDA ULUSLARARASI TECRÜBE VE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

U14 Milli Takım Teknik Kurulu Antrenörü Kamil Üci, uluslararası arenalardaki deneyimi ve kriz yönetimi refleksleriyle şampiyonanın seyrini değiştiren kilit isim oldu. Hakem hataları nedeniyle salonda tansiyonun yükseldiği ve antrenör-hakem tartışmalarının alevlendiği anlarda Kurul Başkanı Cengiz Deniz’in soğukkanlı müdahalesi geldi. Başkan Deniz, tecrübeli Sensei Üci’yi sakinleştirerek profesyonel bir köprü kurdu. Bu uyumlu ve stratejik iş birliği, teknik heyetin motivasyonunu korumasını sağlayarak peş peşe gelen şampiyonlukların önünü açtı.

“BU MİLLET SİZDEN ZAFER BEKLİYOR!” SPORCULARI ATEŞLEYEN TARİHİ HİTAP

Müsabakalar öncesinde kata ve kumite sporcularının motivasyonunu en üst seviyeye çıkaran Kamil Üci, tatami kenarında ve soyunma odasında yaptığı konuşmayla salondaki coşkuyu zirveye taşıdı. Üci, genç sporcuların yüreğine şu sözlerle dokundu:

“Bizler buraya, o şanlı bayrağı podyumun en tepesine çıkarmanız için geldik! Bunu başaracak asil güç damarlarınızda mevcuttur. Şimdi tatamiye adım atın; karakterinizle, tekniğinizle ve tüm gücünüzle farkınızı ortaya koyun. Size inancım tam, bu necip millet sizden zafer haberi bekliyor! Ailenize ve vatanınıza bu büyük gururu yaşatın; çıkın ve başarın!”

İNANÇ VE TEKNİK ÜSTÜNLÜKLE GELEN KUSURSUZ BAŞARI

Bu güçlü motivasyonla sahaya çıkan milli sporcularımız, inanç dolu yürekleriyle kusursuz bir performans sergiledi. Turnuvanın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir; Cengiz Deniz, Kamil Üci ve tüm teknik kurul başta olmak üzere, bu başarıda emeği geçen antrenörleri, idarecileri, kulüpleri ve hakemleri tebrik etti.

Karşılaşılan tüm zorlukları inançla, haksızlıkları ise teknik üstünlükle alt eden Türk karatesi, İstanbul’dan tüm dünyaya net bir mesaj verdi: Balkanlar’da da, Avrupa’da da zirvenin tek bir sahibi vardır, o da TÜRKİYE’dir!

Haber: Vasfi Aşçı