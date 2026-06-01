Türk Karatesinin Yarım Asırlık Çınarı:

HANSHİ İSMET TURNA’DAN İLHAM VEREN 55 YILLIK YOLCULUK

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Türk Karatesinin efsane ismi Hanshi İsmet Turna’nın 55 yıllık disiplin, sabır ve başarı dolu serüveni, spor dünyasına ilham veriyor.

Milli Spora Adanmış Bir Ömür

Türk spor tarihine altın harflerle kazınan bir isim: Hanshi İsmet Turna. 1968 yılında Judo ile başlayan ve 1971’de Karatedo ile devam eden bu 55 yıllık serüven, sabır, disiplin ve insana hizmet odaklı bir hayat hikayesini gözler önüne seriyor. Uzak Doğu sporlarının Türkiye’deki öncülerinden olan Turna, bu uzun yolculuğun her adımında “Türk Karatedo aşkı”nı yaşatmayı amaçladı.

Judodan Karatedoya Uzanan Köklü Geçmiş

Hanshi İsmet Turna’nın Uzak Doğu sporlarıyla tanışması, 1968 yılında Judo ile başladı. Ancak hayatını değiştiren dönüm noktası, 1 Haziran 1971’de Karatedo ile tanışması oldu. O yıllarda dövüş sanatlarının sabır ve yüksek ahlaki disiplin üzerine kurulu olduğunu belirten Turna, geçmişteki çalışma şartlarını şu sözlerle dile getirdi:

“O yıllarda büyük bir disiplin ve sabır vardı. Küçük yaşlarda başladığımız bu sanatta, bir üst kemere geçebilmek için aylarca çalışır, bazen 7 ay sabırla kemer sınavını beklerdik.”

Siyah Kuşak ile Gelen Ustalık: 1974

Yıllar süren disiplinli çalışmalar, 1974 yılında meyvesini verdi ve İsmet Turna, Karatedo sanatında Siyah Kuşak derecesine ulaştı. Bu başarı sadece bir dönüm noktası değil, aynı zamanda onun antrenörlük ve eğiticilik kariyerinin de başlangıcı oldu. Siyah kuşak, Turna için bir spor başarısından çok daha fazlasını ifade ediyor; bir yaşam felsefesi ve adanmışlık simgesi.

Türk Karatedo Aşkına Adanmış Bir Hayat

55 yıldır Karatedo sanatına gönül vermiş olan Hanshi İsmet Turna, bu uzun soluklu yolculuğun kendisi için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Spor dünyasına kazandırdığı değerli isimler ve Türk Karatedo’suna yaptığı katkılarla gurur duyduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Tüm çalışmalarımız, emeklerimiz ve mücadelemiz Türk Karatedo aşkına olmuştur. Allah’a binlerce şükürler olsun ki bu uzun yolda nice değerli insanla birlikte yürüyebilme fırsatı bulduk.”

Hanshi İsmet Turna’dan Gençlere İlham

Hanshi İsmet Turna’nın yarım asırlık hikayesi, genç sporcular için bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Disiplin, azim ve sabır ile örülü bu yolculuk, her yaştan insana “başarıya giden yolun çalışmaktan geçtiğini” bir kez daha hatırlatıyor.