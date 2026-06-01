DÜNYA BUDO OTORİTESİ TÜRKİYE’YE GELİYOR: FRİEDEBERT-GEORG NİERİNG İLE TARİHİ BULUŞMA

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Uluslararası Budo Federasyonu Başkanı Friedebert-Georg Niering, Türkiye’de! Ninbudo Savunma Sanatları Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleşecek çalıştay kaçmaz!

Uluslararası Budo Çalıştayı İçin Geri Sayım Başladı: IBF Başkanı Türkiye’ye Geliyor!

Dünya savunma sanatları camiası, gözünü Türkiye’ye çevirdi. Uluslararası Budo Federasyonu (IBF) Başkanı Friedebert-Georg Niering, Ninbudo Savunma Sanatları Federasyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası Budo Çalıştayı ve Kursu kapsamında Türkiye’ye geliyor. Almanya’dan gelecek olan dünyaca ünlü spor adamının katılımıyla gerçekleşecek bu organizasyon, dövüş sanatları ve savunma disiplinleri açısından küresel çapta tarihi bir etkinlik olacak.

Budo ve Savunma Sanatlarında Yılın En Prestijli Organizasyonu

Ninbudo Savunma Sanatları Federasyonu’nun öncülüğünde düzenlenecek olan Uluslararası Budo Çalıştayı, Türkiye’nin spor dünyasındaki gücünü bir kez daha ortaya koyacak. Etkinlikte modern ve geleneksel savunma sanatlarının geleceği ele alınırken, IBF Başkanı Niering liderliğinde kritik eğitimler ve seminerler düzenlenecek.

Bu kapsamlı organizasyon, yalnızca Türkiye’deki sporcuları değil, dünya genelindeki budo otoritelerini de bir araya getirmeyi hedefliyor. Niering’in vereceği eğitimler, savunma sanatlarına gönül verenler için eşsiz bir fırsat sunacak.

Yurt İçi ve Yurt Dışından Yoğun Katılım Bekleniyor

Uluslararası Budo Çalıştayı, şimdiden büyük ilgi görüyor. Türkiye’nin dört bir yanından spor kulüpleri ve sporcuların yanı sıra, yurt dışından elit seviyede antrenörler, teknik uzmanlar ve federasyon temsilcilerinin organizasyona katılması bekleniyor.

Etkinlikte teorik ve pratik eğitimler bir arada sunulacak. Katılımcılar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde uluslararası standartlara uygun teknik eğitimler alacak.

Programda Öne Çıkan Başlıklar*

Çalıştay kapsamında ele alınacak konular arasında şunlar yer alıyor:

– Uluslararası budo standartları ve yeni teknik eğilimler.

– Ninbudo ve savunma sanatlarında derinlemesine antrenman metodolojileri.

– Hakemlik, antrenörlük vizyonu ve federasyonlar arası iş birliği stratejileri.

Savunma Sanatlarında Tarihi Bir Fırsat

Hem yerel hem de uluslararası düzeyde büyük yankı uyandıran bu çalıştay, kariyerinde uluslararası bir vizyon hedefleyen antrenörler ve savunma sanatlarına gönül verenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Etkinliğin takvimi ve detayları ise kısa süre içinde Ninbudo Savunma Sanatları Federasyonu tarafından açıklanacak.

Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarındaki gücünü pekiştirecek bu dev etkinlik için geri sayım başladı!