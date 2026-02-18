Vasfi Aşçı

TATAMİDE YENİ BİR YÜKSELİŞ: EFE GÜNSEVEN BÜYÜKLERDE İLK ADIMINI ATTI

Manisa’da düzenlenen Türkiye Büyükler, Para Karate, Deaf Karate ve Veteranlar Karate Şampiyonası, tecrübeli isimlerin yanı sıra geleceğin yıldız adaylarına da sahne oldu. Bu organizasyonda dikkat çeken genç sporculardan biri de kariyerinde ilk kez büyükler kategorisinde mücadele eden milli karateci Efe Günseven’di.

2007 doğumlu olan Günseven, karateye henüz 4–5 yaşlarındayken başladı. O dönem Şahin Karate Gençlik Spor Kulübü çatısı altında tatamiyle tanışan Efe, bugün çalışmalarını Şahin Karate Akademi Spor Kulübü bünyesinde sürdürüyor. Minikler kategorisinde elde ettiği Türkiye dereceleriyle adından söz ettiren başarılı sporcu, kumitede kazandığı Türkiye ikinciliğinin ardından Karadeniz ve Hazar ülkelerinin katıldığı uluslararası şampiyonada şampiyon olarak milli kimliğini güçlendirmişti.

Bu gelişim sürecinin arkasında ise yılların emeği ve planlı bir çalışma düzeni bulunuyor. Antrenörleri Mehmet Şahin ve Sibel Şahin, Efe’nin hem teknik hem de mental gelişiminde belirleyici rol oynadı. Mehmet Şahin, “Efe uzun soluklu hedefler koyabilen, sabırlı bir sporcu. Büyükler kategorisi ciddi bir tecrübe ister ama onun çalışma disiplini bu geçişi kolaylaştıracak güçte” sözleriyle sporcusuna olan inancını dile getirdi.

Sibel Şahin ise, “Onun en güçlü yönü vazgeçmemesi. Zor anlarda bile oyunun içinde kalabilen bir yapısı var. Bu karakter, ilerleyen süreçte onu çok daha üst seviyelere taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde çalışmalarına ara vermek zorunda kalan milli sporcu, sonrasında güçlü bir geri dönüş süreci yaşadı. Bu sezon gençlerden U21 kategorisine yükselen Günseven, Manisa’daki şampiyonada ise kariyerinde ilk kez büyükler seviyesinde tatamiye çıktı.

Kürsüye uzanamamış olsa da, deneyimli rakipler karşısında sergilediği mücadeleci kimlik, temposu ve özgüveni gelecek adına umut verdi. Büyükler sahnesindeki bu ilk deneyim, Efe Günseven için bir son değil; daha büyük hedeflere atılmış sağlam bir adım oldu.

