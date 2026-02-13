JUDO BÜYÜKLER MİLLİ TAKIMIMIZ LJUBLİANA AVRUPA AÇIK’TA MÜCADELE VERİYOR!
Haber Merkezi
Judocularımız Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da 14–15 Şubat 2026 tarihlerinde tatamiye çıkıyor!
Slovenya’nın Ljubljana kentinde düzenlenecek Büyükler Ljubljana Avrupa Açık Müsabakaları, 44 ülkeden 496 judokanın katılımıyla gerçekleştirilecek. Sporcularımız, iki gün boyunca uluslararası arenada madalya mücadelesi verecek. Millilerimiz uluslararası arenada başarılı bir performans ile hanesine madalyalar yazdırmak istiyor.
Teknik Ekip:
Giorgio Antenello VISMARA – Antrenör
Batuhan EFEMGİL – Antrenör
İlknur Kobaş TEPE – Antrenör
Hasan VANLIOĞLU – Antrenör
Enis ALEV – Masör
Sporcularımız;
48 kg: Sıla ERSİN, Zilan ERTEM
52 kg: Buketnur KARABULUT
57 kg: Ayşenur BUDAK
60 kg: Mihraç AKKUŞ
63 kg: Minel AKDENİZ, Özlem YILDIZ, Habibe ÇİLOĞLU
66 kg: Hilmi MUCIK
70 kg: Sinem ORUÇ, Ecem BAYSUĞ, Tuana GÜLENAY
73 kg: Muhammed Ali DEMİREL, Bilal ÇİLOĞLU
81 kg: Muhammed Mustafa KOÇ
90 kg: Ömer Kemal AYDIN, Erman GÜRGEN
+100 kg: İbrahim TATAROĞLU, Recep ERGİN