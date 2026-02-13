SON DAKİKA!
SAVAŞIN GÖLGESİNDEN ŞAMPİYONLUK ÇIKTI! Avrupa Yıldızlar, Gençler ve (U21) Şampiyonası 6-8 Şubat tarihlerinde Kıbrıs Rum Kesimi’nde düzenlendi. Ukrayna Milli Takımı 13 madalya (4 altın, 7 gümüş, 2 bronz) kazanarak tarihinde ilk kez genel klasmanda birinci oldu.
JUDO BÜYÜKLER MİLLİ TAKIMIMIZ LJUBLİANA AVRUPA AÇIK'TA MÜCADELE VERİYOR!

Judocularımız Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da 14–15 Şubat 2026 tarihlerinde tatamiye çıkıyor!

Slovenya’nın Ljubljana kentinde düzenlenecek Büyükler Ljubljana Avrupa Açık Müsabakaları, 44 ülkeden 496 judokanın katılımıyla gerçekleştirilecek. Sporcularımız, iki gün boyunca uluslararası arenada madalya mücadelesi verecek. Millilerimiz uluslararası arenada başarılı bir performans ile hanesine madalyalar yazdırmak istiyor.

Teknik Ekip:

Giorgio Antenello VISMARA – Antrenör

Batuhan EFEMGİL – Antrenör

İlknur Kobaş TEPE – Antrenör

Hasan VANLIOĞLU – Antrenör

Enis ALEV – Masör

Sporcularımız;

48 kg: Sıla ERSİN, Zilan ERTEM

52 kg: Buketnur KARABULUT

57 kg: Ayşenur BUDAK

60 kg: Mihraç AKKUŞ

63 kg: Minel AKDENİZ, Özlem YILDIZ, Habibe ÇİLOĞLU

66 kg: Hilmi MUCIK

70 kg: Sinem ORUÇ, Ecem BAYSUĞ, Tuana GÜLENAY

73 kg: Muhammed Ali DEMİREL, Bilal ÇİLOĞLU

81 kg: Muhammed Mustafa KOÇ

90 kg: Ömer Kemal AYDIN, Erman GÜRGEN

+100 kg: İbrahim TATAROĞLU, Recep ERGİN

